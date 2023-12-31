Он еще и поет🎶 Криштиану Роналду посвятил песню Джорджине Родригес 🎥

Многие футболисты в преддверии рождественских и новогодних праздников делятся семейными кадрами. Криштиану Роналду не стал исключением – в сети завирусилось видео с застолья футболиста в кругу семьи и друзей.

В уходящем году нас радовал не только своими футбольными успехами, но и музыкальными Серхио Рамос, однако Криштиану доказал, что испанец не единственный легендарный игрок, умеющий петь.

Свои песни Роналду посвящает Джорджине Родригес.