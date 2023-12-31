Гаспачо
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Он еще и поет🎶 Криштиану Роналду посвятил песню Джорджине Родригес 🎥

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Многие футболисты в преддверии рождественских и новогодних праздников делятся семейными кадрами. Криштиану Роналду не стал исключением – в сети завирусилось видео с застолья футболиста в кругу семьи и друзей.

В уходящем году нас радовал не только своими футбольными успехами, но и музыкальными Серхио Рамос, однако Криштиану доказал, что испанец не единственный легендарный игрок, умеющий петь.

Свои песни Роналду посвящает Джорджине Родригес.

2 комментария
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Напомнило умпа лумпа.
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а неплохо. Хотя вся вечерина похоже на сцену из фильма про наркобаронов.
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