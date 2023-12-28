Гаспачо
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🤔 У Кейлора Наваса есть два варианта продолжения карьеры. Один вам понравится, а другой - нет

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Согласно информации американского издания газеты AS, сразу два клуба заинтересованы в услугах Кейлора Наваса.

Любопытно, насколько разный выбор предстоит коста-риканскому голкиперу. Первый вариант - мексиканский «Монтеррей», а второй - «Ньюкасл». Оба клуба хотят оформить трансфер в январе.

Права на голкипера принадлежат «ПСЖ». Первую половину текущего года Кейлор провел в АПЛ, выступая на правах аренды за «Ноттингем Форрест» (32 пропущенных гола в 17 матчах).

«Ньюкасл» ищет замену Нику Поупу, который выбыл из строя из-за травмы плеча. Английский клуб рассматривает вариант аренды до конца сезона.

«Монтеррей» готов оформить полноценный переход, поскольку их основной голкипер Нахуэль Гузман возвращается в Аргентину.

Куда посоветуете?

4 комментария
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если кейлор найдет в себе мотивацию выйдет на свой былой уровень, то одназначно ньюкасл и будет горячо)
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Надеюсь Ньюкасл подпишет. Видно же что он как игрок не погас и хочет играть.
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если кейлор найдет в себе мотивацию и выйдейт на свой оптимальный уровень, то однозначно нюкасл- будет горячо)
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Крутой вратарь. Его бы в нашу РПЛ.
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