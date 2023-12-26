📹В индийской Суперлиге мощно повторили знаменитый Viking clap. Весь стадион громко поддержал любимую команду🔥

Мощный и запоминающийся ритуал.

Сборная Исландии на Евро-2016 запомнилась не только мощным выступлением − вышли из группы, обыграли в 1/8 финала сборную Англии и в 1/4 проиграли будущему финалисту Франции, − но и тем, как круто их поддерживали трибуны.

Громкий крик и хлопки в унисон, которые затем повторяются сначала через несколько секунд, постепенно ускоряясь с течением времени, заводили футболистов и могли деморализовать соперника. Несмотря на то, что этот ритуал получил название Viking clap, на самом деле его использовали ранее, причем история создания довольно запутанная.

Существуют три версии появления этого чанта:

− при создании Viking clap вдохновлялись фильмом «300 спартанцев», который вышел еще в 2007 году. Впервые его использовали не исландские болельщики, а фанаты шотландского клуба «Мазеруэлл»;

− болельщики «Ланса» исполняли нечто подобное еще за два десятилетия до Евро-2016. Этому есть даже видеодоказательство;

− нечто похожее было у фанатов греческой команды «ПАОК». Они скандировали название любимого клуба под хлопки в ладоши еще в 90-х годах.

Как бы то ни было, свою современную популярность ритуал обрел именно в 2016 году. Последнее и одно из самых крупных исполнений получилось на матче индийской Суперлиги между «Керала Бластерс» и «Мумбаи Сити».

Просто оцените, как это мощно и громко.