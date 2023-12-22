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«Это безумие». Мусиала не верит, что раньше жил в комнате с Беллингемом, а теперь их считают главными талантами Европы

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Джамал Мусиала до сих пор не верит, что его и Джуда Беллингема считают главными восходящими звездами европейского футбола.

«Я так счастлив, что некоторые эксперты называют меня и Беллингема самыми большими талантами в Европе», – сказал Джамал. – «Мы друзья и раньше были соседями по комнате, но теперь он играет в «Реале», а я – в «Баварии»: это просто безумие!»

Мадридский «Реал» и «Бавария» не встретятся друг с другом в финале Лиги чемпионов, но шансы на их встречу высоки, если они обыграют «РБ Лейпциг» и «Лацио» соответственно. Мусиала считает, что «Реал» – одна из немногих команд, способных остановить гигантов Бундеслиги.

«Реал Мадрид» и «Ман Сити» – главные фавориты, но «Арсенал» тоже очень хорош под руководством Микеля Артеты», – добавил юноша.

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