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Пенсия пошла на пользу: Месут Озил демонстрирует невероятную трансформацию тела💪

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Месут Озил претерпел невероятную трансформацию тела благодаря упорной работе в тренажерном зале. Бывшая звезда «Арсенала» и «Мадрида» занимается под руководством личного тренера Альпера Аксача.

Хотя во время своей профессиональной картеры Месут мог похвастаться кубиками пресса, он всегда был довольно тощим, и одной из его самых больших слабостей была его физическая форма.

После выхода на пенсию бывший игрок сборной Германии регулярно посещал тренажерный зал – и в результате набрал массу. Тренер Озила поделился видео, на котором 35-летний бывший футболист усердно работает.

В другом посте в Инстаграм Озил продемонстрировал свою впечатляющую физическую форму.

Поклонники были впечатлены трансформацией футболиста и предложили ему вернуться на поле.

 

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