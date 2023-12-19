«Бавария» серьезно поможет «Мадриду» с лечением Давида Алабы. Об этом рассказал Ули Хенесс

Давид Алаба порвал кресты в матче против «Вильярреала». Защитник на 35-й минуте неудачно поставил ногу, упал на газон и уже не смог подняться самостоятельно.

Подоспевшие одноклубники сразу поняли, что травма защитника серьезная. После матча «Мадрид» подтвердил опасения: Алаба получил разрыв крестообразной связки левого колена, ему предстоит операция.

Давид стал третьим игроком «Реала» с порванными «крестами». С аналогичными повреждениями борются Куртуа и Милитао. Всего в лазарете «сливочных» находятся восемь футболистов, у пятерых из них – травмы колена.

На помощь Алабе и «Мадриду» пришла «Бавария». Ули Хенесс рассказал журналистам ServusTV, что Рекордмайстер займется лечением экс-защитника мюнхенцев:

«Я пытался дозвониться до Давида сегодня, но, к сожалению, не смог. Мы в «Баварии» добились того, чтобы его прооперировал в Инсбруке врач, которому мы очень доверяем».

По данным Kicker, врач, о котором говорит Хенесс, это доктор Кристиан Финк. Специалист прооперировал колено нескольким нынешним звездам «Баварии», в том числе Лерою Сане в 2019 году. Игрок сборной Германии, в то время еще выступавший за «Манчестер Сити», также получил разрыв крестообразной связки и смог вернуться в строй через семь месяцев.

Однако Финк считает, что восстановление Алабы займет больше времени. Kicker цитирует врача: «Чудесного исцеления не бывает, травма крестообразной связки всегда требует времени». По словам Финка, каждый месяц восстановления снижает риск повторной травмы, особенно в 31 год – солидный возраст для футболиста.

Алаба попал в систему «Баварии» в 2009 году, когда австрийцу было 17 лет. За мюнхенцев защитник выступал до 2021 года, пока не перебрался в «королевский клуб». Вместе с Рекордмайстером Давид завоевал 28 трофеев.