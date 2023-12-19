Гаспачо
Блог

«Бавария» серьезно поможет «Мадриду» с лечением Давида Алабы. Об этом рассказал Ули Хенесс

Ули Хенесс Ули Хенесс
Ла Лига Ла Лига
Бавария Бавария
бундеслига Германия бундеслига Германия
Клубы Клубы
Давид Алаба Давид Алаба
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лерой Сане Лерой Сане
Футбол Футбол

Давид Алаба порвал кресты в матче против «Вильярреала». Защитник на 35-й минуте неудачно поставил ногу, упал на газон и уже не смог подняться самостоятельно.

Подоспевшие одноклубники сразу поняли, что травма защитника серьезная. После матча «Мадрид» подтвердил опасения: Алаба получил разрыв крестообразной связки левого колена, ему предстоит операция.

Давид стал третьим игроком «Реала» с порванными «крестами». С аналогичными повреждениями борются Куртуа и Милитао. Всего в лазарете «сливочных» находятся восемь футболистов, у пятерых из них – травмы колена.

На помощь Алабе и «Мадриду» пришла «Бавария». Ули Хенесс рассказал журналистам ServusTV, что Рекордмайстер займется лечением экс-защитника мюнхенцев:

«Я пытался дозвониться до Давида сегодня, но, к сожалению, не смог. Мы в «Баварии» добились того, чтобы его прооперировал в Инсбруке врач, которому мы очень доверяем».

По данным Kicker, врач, о котором говорит Хенесс, это доктор Кристиан Финк. Специалист прооперировал колено нескольким нынешним звездам «Баварии», в том числе Лерою Сане в 2019 году. Игрок сборной Германии, в то время еще выступавший за «Манчестер Сити», также получил разрыв крестообразной связки и смог вернуться в строй через семь месяцев.

Однако Финк считает, что восстановление Алабы займет больше времени. Kicker цитирует врача: «Чудесного исцеления не бывает, травма крестообразной связки всегда требует времени». По словам Финка, каждый месяц восстановления снижает риск повторной травмы, особенно в 31 год – солидный возраст для футболиста.

Алаба попал в систему «Баварии» в 2009 году, когда австрийцу было 17 лет. За мюнхенцев защитник выступал до 2021 года, пока не перебрался в «королевский клуб». Вместе с Рекордмайстером Давид завоевал 28 трофеев.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот это реально добрый жест 🫶🏻 главное здоровье !
+5
0
+5
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий