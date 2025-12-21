💸 В турецкой ФНЛ игроки бастуют из-за задолженностей по зарплатам. Участвует даже лидер турнира

Турецкий футбол – это не только резко разбогатевший «Галатасарай». Есть и противоположный пример – «Болуспор».

Игроки клуба второй по силе турецкой лиги устали от обещаний руководства по выплате задержанных зарплат. В матче против лидирующего в турнирной таблице «Пендикспора» они даже устроили своеобразный протест, отказавшись атаковать после стартового свистка.

Они просто отдали мяч соперникам. Те же, похоже, поддержали коллег в красно-белых футболках.

Массовое недовольство длилось минуту, после чего игра «началась».

Как вам подобные методы?