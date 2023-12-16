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Находчивый Диего. Симеоне придумал способ научить игроков «Атлетико» не бояться Месси 👍

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Похоже, что срабатывало не всегда.

За последнее время экс-защитник «Атлетико» Филипе Луис несколько раз был в топе новостей. В частности он извинился перед Анхелем Ди Марией за то, что оскорблял его жену во время мадридского дерби.

Теперь бразилец выдал новое откровение. Оказывается, что Диего Симеоне придумал способ, который должен был научить игроков «Атлетико» не бояться Месси.

«Перед матчами с «Барселоной» Симеоне не произносил имя Месси. Он называл его The Midget − «Карлик», чтобы мы его не боялись».

Тактика работала явно со сбоями. В 43 играх против «Атлетико» Месси забил 32 гола и отдал 9 голевых передач, причем 26 голов он забил в 30 матчах Ла Лиги.

Все те годы, что Лео играл в Испании, мадридская команда считалась одно из самых оборонительных в Европе, что делает это достижение еще более весомым. Может прозвище и снимало давление с игроков «Атлетико», но аргентинца это не остановило.

7 комментариев
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его вся европа не могла остановить, он был и остался один из самых сильных игроков в мире!
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Бавария нашла способ.
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Ответ Мамед Гуржи-Оглы
его вся европа не могла остановить, он был и остался один из самых сильных игроков в мире!
Поправочка: не одним из сильнейших, а сильнейшим, хоть я и никогда не был его персональным фанатом!
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Midget это же на английском. Симеоне со своими на английском разве общается?)
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Атлетико был сладкой булочкой для Месси и Роналу. Первый забил 32 в 43 матчах. Второй забил 25 в 35. Одного карликом называл, другому яйца показывал. От обоих огребал
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Ответ Iamliam
Midget это же на английском. Симеоне со своими на английском разве общается?)
Т.к. автор перевода не предоставил ссылку на оригинал - то сложно понять - но вполне вероятно, что Филипе Луис просто писал об этом на английском (год в Челси подвтверждает его знание этого языка), а Чоло использовал испанский аналог
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