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Помните Яспера Силлессена? Он развелся с женой-вратарем, ушел к модели и отказался платить за лечение ребенка

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«Он был знаменитым, я – не более чем шлюхой».

На экваторе 2010-х на роль бэкапа Тер Стегена «Барса» подписала талантливого 26-летнего Яспера Силлессена, который удивил Нидерланды мощной игрой за «Аякс». За 3 года в Каталонии Силлессен сыграл 5 матчей (7 пропущенных), затем отправился на 3 года в «Валенсию» (дела лучше не стали), а потом укатил в родной НЕК.

С тех пор число запросов его фамилии в интернете стремилось к нулю, но потом вратарь угодил в семейный скандал.

Бывшая жена Яспера Мария Моран подала на него в суд за отказ выполнять отцовские обязанности и выплатить 1200 евро на медицинские расходы после рождения ребёнка (зарплата Силлессена с 2016-го по 2021-й составляла 4,5 млн евро). К счастью, эту сумму выплатил дедушка Марии, потратив пенсионные сбережения. 

Силессен расстался с Марией Моран в тот день, когда узнал о её беременности. Более того, в тот же день он загрузил в соцсети фото с новой девушкой. «Он был знаменитым, я – не более чем шлюхой», – заявила тогда бывшая жена Силлессена, которая утверждает, что он принуждал ее к аборту

1 комментарий
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Г*но, че ещё сказать за него?…
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