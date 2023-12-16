В 17 лет Месси пришел на очень странное ТВ-шоу: его трогали за самые дальние места и снимали одежду

В 17 лет подающий большие надежды Лео Месси пришел на комедийное шоу «Нет двух без трех». Лео вошел в комнату с улыбкой и привычной ему застенчивостью, вероятно, не ожидая того кошмара, который готовили участники шоу.

С первых секунд что-то пошло не так: во время приветственных рукопожатий Месси трогали за ягодицы, а в середине программы попытались снять футболку. Во время короткого интервью аргентинцу незаметно клали руки на самые дальние места.

Затем попросили пробить по мячу, но не без препятствий. Вряд ли Месси еще раз встречался с подобным в течение карьеры, но тем не менее, стоит отметить: Лео неплохо справился со стыдливыми испытаниями.