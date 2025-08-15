Если объединить этих парней, то у них не будет конкурентов: составляем команду из самых дорогих игроков на своих позициях💰
Клубы провели серьезную подготовку перед стартом сезона, многие усилили свои составы сильнейшими игроками, чтобы добиться желаемых результатов.
Специализированный сайт Transfermarkt традиционно отслеживает расценки на рынке и публикует актуальную стоимость футболистов.
Портал Score_90 составил команду из самых дорогих футболистов на своих позициях. Эти парни вместе оказались бы сильнее любого клуба!