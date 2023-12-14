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Радостное событие у Жоржиньо: футболист сделал предложение своей девушке, и она ответила согалсием💍

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Звезда «Арсенала» Жоржиньо помолвлен со своей девушкой Кэтрин Хардинг.

Полузащитник поделился серией романтичных кадров предложения в социальных сетях. Футболист опустился на одно колено среди свечей и роз – Кэтрин не смогла сказать «нет».

Игрок сборной Италии начал встречаться с Кэтрин в 2020 году после расставания с бывшей женой Натальей. Он был женат два года, в браке родился сын Джакс.

Между тем ирландская певица и автор песен Кэтрин Хардинг ранее встречалась с актером Джудом Лоу и родила дочь Аду от голливудской звезды.

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