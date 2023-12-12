Гаспачо
Блог

📹Ромарио почти 60, но он все еще хорош. Чемпион мира ушел в политику, но не забывает про игру всей жизни 👏

Ромарио Ромарио
Клубы Клубы
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Ла Лига Ла Лига
Васко да Гама Васко да Гама
Барселона Барселона
ПСВ ПСВ
Флуминенсе Флуминенсе
Фламенго Фламенго
Валенсия Валенсия
Футбол Футбол

Продолжает иногда играть в футбол.

Экс-форвард «Барселоны», «Валенсии», «ПСВ» и многих бразильских клубов Ромарио не только занимается политикой (он федеральный сенатор Рио-де-Жанейро от либеральной партии), но и находит время для футбола.

Несмотря на то, что бразильскому форварду уже 57 лет, он все еще хорош на поле. Местное издание Metrópoles Sports выложило видео, на котором Ромарио мастерски разбирается с защитниками, а также кладет красивый мяч в угол ворот.

По разным данным, рост Ромарио составляет 167 или 169 см. Однако он и Лионель Месси доказали, что существует великое множество других качеств, которые позволяют обыгрывать защитников и забивать (много) красивые голы.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Один из плеяды великих бразильцев (не путать с современными любителями татушек, карнавала и силиконовых сисек), который не просто забивал голы пачками всем, а делал это невероятно красиво, превращая таким образом спорт в искусство!
+3
0
+3
Спасибо !
P.S. Без Месси никак ))
0
0
0
Гений!
0
0
0
Ромарио и в кино не затерялся бы, на Марчелло Мастрояни немного похож

Отличный футболист эталоном сдержанности был. Возможно и в политике поможет это
0
0
0
Марадона был еще ниже, чем Месси и Ромарио, и он также был хорош.
0
0
0
Ты смотри, совсем не раздался вширь, а как будто даже наоборот. А во время игровой карьеры казался мне слегка колобком.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий