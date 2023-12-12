📹Ромарио почти 60, но он все еще хорош. Чемпион мира ушел в политику, но не забывает про игру всей жизни 👏

Продолжает иногда играть в футбол.

Экс-форвард «Барселоны», «Валенсии», «ПСВ» и многих бразильских клубов Ромарио не только занимается политикой (он федеральный сенатор Рио-де-Жанейро от либеральной партии), но и находит время для футбола.

Несмотря на то, что бразильскому форварду уже 57 лет, он все еще хорош на поле. Местное издание Metrópoles Sports выложило видео, на котором Ромарио мастерски разбирается с защитниками, а также кладет красивый мяч в угол ворот.

По разным данным, рост Ромарио составляет 167 или 169 см. Однако он и Лионель Месси доказали, что существует великое множество других качеств, которые позволяют обыгрывать защитников и забивать (много) красивые голы.