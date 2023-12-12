Google, как отражение реальности: смотрим топ-7 спортсменов – лидеров по поисковым запросам за 2023 год
Количество поисковых запросов в Google служит барометром популярности спортсмена. Огромный объем поисков становится свидетельством влияния спортсмена за пределами своего вида спорта и способностью находить отклик у разнообразной аудитории.
Давайте взглянем на семь самых популярных атлетов по запросам Google в 2023 году.
Карлос Алькарас – 60 млн
Карлос Алькарас – сенсация в мужском теннисе. Главные достижения 20-летнего испанца – победа на Открытом чемпионате США 2022 года и на Уимблдоне в 2023 году.
Килиан Мбаппе – 63,7 млн
Килиан Мбаппе стал одной из самых ярких футбольных звезд за последние шесть-семь лет. Француз покорил сердца болельщиков по всему миру своим потрясающим мастерством и харизмой.
Его популярность давно вышла за рамки футбола. Неудивительно, что Мбаппе входит в число самых популярных спортсменов в Google в этом году.
Вират Кохли – 68 млн
Самый популярный игрок в крикет в мире, капитан сборной Индии и команды Royal Challengers Bangalore. Кохли неоднократно попадал в списки самых влиятельных людей мира.
15 ноября в полуфинале чемпионата мира против Новой Зеландии, который состоялся на стадионе «Ванкхеде» в Мумбаи, Вират Кохли в 50-й раз в однодневных международных матчах набрал сто пробегов, став лучшим в истории по этому показателю.
Леброн Джеймс – 72,1 млн
Один из величайших баскетболистов, Леброн Джеймс пользуется огромной популярностью, выходящей за пределы НБА. Его исключительный природный талант и универсальность дополняют его активное участие в решении социальных вопросов за пределами площадки.
Лионель Месси – 104,4 млн
Лионель Месси, возможно, величайший футболист всех времен. Месси привел Аргентину к славе на чемпионате мира в декабре 2022 года и является обладателем рекордных 8 Золотых мячей.
Лицо Месси — одно из самых узнаваемых лиц планеты, неудивительно, что в 2023 году он стал одним из самых популярных спортсменов в Google.
Неймар – 140,9 млн
Яркая личность Неймара, талант на поле и склонность к скандалам делают его одним из самых узнаваемых спортсменов в мире. У бразильца армия поклонников, с которыми он активно общается в социальных сетях.
Криштиану Роналду – 199,4 млн
Криштиану Роналду является самым популярным человеком в Инстаграм с 614 миллионами подписчиков. Он один из величайших футболистов всех времен, и его имя давно стало синонимом силы духа и безупречной трудовой этики.
Роналду - самый популярный спортсмен на планете. Пятикратного обладателя «Золотого мяча» в 2023 году искали в Google около 200 миллионов раз.
Но там была ссылка на источник, а тут она где?
https://www.sports.ru/football/1115701087-igrok-nfl-xemlin-samyj-populyarnyj-sportsmen-po-zaprosam-v-google-v-20.html
Как гугл разделяет?
Не в этом ли секрет успеха в подобном рейтинге?