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Google, как отражение реальности: смотрим топ-7 спортсменов – лидеров по поисковым запросам за 2023 год

Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Барселона Барселона
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Неймар Неймар
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Количество поисковых запросов в Google служит барометром популярности спортсмена. Огромный объем поисков становится свидетельством влияния спортсмена за пределами своего вида спорта и способностью находить отклик у разнообразной аудитории.

Давайте взглянем на семь самых популярных атлетов по запросам Google в 2023 году.

Карлос Алькарас – 60 млн

Карлос Алькарас – сенсация в мужском теннисе. Главные достижения 20-летнего испанца – победа на Открытом чемпионате США 2022 года и на Уимблдоне в 2023 году.

Килиан Мбаппе – 63,7 млн

Килиан Мбаппе стал одной из самых ярких футбольных звезд за последние шесть-семь лет. Француз покорил сердца болельщиков по всему миру своим потрясающим мастерством и харизмой.

Его популярность давно вышла за рамки футбола. Неудивительно, что Мбаппе входит в число самых популярных спортсменов в Google в этом году.

Вират Кохли – 68 млн

Самый популярный игрок в крикет в мире, капитан сборной Индии и команды Royal Challengers Bangalore. Кохли неоднократно попадал в списки самых влиятельных людей мира.

15 ноября в полуфинале чемпионата мира против Новой Зеландии, который состоялся на стадионе «Ванкхеде» в Мумбаи, Вират Кохли в 50-й раз в однодневных международных матчах набрал сто пробегов, став лучшим в истории по этому показателю.

Леброн Джеймс – 72,1 млн

Один из величайших баскетболистов, Леброн Джеймс пользуется огромной популярностью, выходящей за пределы НБА. Его исключительный природный талант и универсальность  дополняют его активное участие в решении социальных вопросов за пределами площадки.

Лионель Месси – 104,4 млн

Лионель Месси, возможно, величайший футболист всех времен. Месси привел Аргентину к славе на чемпионате мира в декабре 2022 года и является обладателем рекордных 8 Золотых мячей.

Лицо Месси — одно из самых узнаваемых лиц планеты, неудивительно, что в 2023 году он стал одним из самых популярных спортсменов в Google.

Неймар – 140,9 млн

Яркая личность Неймара, талант на поле и склонность к скандалам делают его одним из самых узнаваемых спортсменов в мире. У бразильца армия поклонников, с которыми он активно общается в социальных сетях.

Криштиану Роналду – 199,4 млн

Криштиану Роналду является самым популярным человеком в Инстаграм с 614 миллионами подписчиков. Он один из величайших футболистов всех времен, и его имя давно стало синонимом силы духа и безупречной трудовой этики.

Роналду - самый популярный спортсмен на планете. Пятикратного обладателя «Золотого мяча» в 2023 году искали в Google около 200 миллионов раз.

 

8 комментариев
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один я не слышал о Вират Кохли ?
+4
0
+4
Вот только что была инфа о спортсменах лидерах по запросам в гугл в 2023, там вообще другие люди были в десятке, а из футболистов только Мбаппе и Кейн.
Но там была ссылка на источник, а тут она где?

https://www.sports.ru/football/1115701087-igrok-nfl-xemlin-samyj-populyarnyj-sportsmen-po-zaprosam-v-google-v-20.html
+2
0
+2
Если я введу в гугле "Ronaldo", то кому +1 капнет? Криштиану, Зубастику или обоим?
Как гугл разделяет?
Не в этом ли секрет успеха в подобном рейтинге?
+2
0
+2
Рональду не может быть одним из величайшим игроком всех времён, потому как у него нет КМ. тут ребят без симпатий, там два аргентинца и бразилиц.между ними теперь и будет вечный спор.
+5
-4
+1
Ничего удивительного в том, что Кришти первый по запросам. Многие хотят посмотреть на чувака, у которого возраст 39-летнего, тело 25-летнего, а эмоциональное развитие 5-летнего, этакий челмедведосвин получается. Многие дети с телефонами наверняка ищут его в поиске, чтобы знать, от кого держать подальше свои телефоны
+1
0
+1
Ответ Mr@k
один я не слышал о Вират Кохли ?
Так в Индии очень много людей)
+1
0
+1
Ответ Mr@k
один я не слышал о Вират Кохли ?
Индия - первая в мире по количеству населения - так, что не удивительно. Я тоже не слышал раньше о Вирате Кохли, я даже о крикете практически никакого представления не имею.
+1
0
+1
Ответ Mr@k
один я не слышал о Вират Кохли ?
Слышал о нем часто только из-за спортивных новостей, где его имя мелькает)
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