Google, как отражение реальности: смотрим топ-7 спортсменов – лидеров по поисковым запросам за 2023 год

Количество поисковых запросов в Google служит барометром популярности спортсмена. Огромный объем поисков становится свидетельством влияния спортсмена за пределами своего вида спорта и способностью находить отклик у разнообразной аудитории.

Давайте взглянем на семь самых популярных атлетов по запросам Google в 2023 году.

Карлос Алькарас – 60 млн

Карлос Алькарас – сенсация в мужском теннисе. Главные достижения 20-летнего испанца – победа на Открытом чемпионате США 2022 года и на Уимблдоне в 2023 году.

Килиан Мбаппе – 63,7 млн

Килиан Мбаппе стал одной из самых ярких футбольных звезд за последние шесть-семь лет. Француз покорил сердца болельщиков по всему миру своим потрясающим мастерством и харизмой.

Его популярность давно вышла за рамки футбола. Неудивительно, что Мбаппе входит в число самых популярных спортсменов в Google в этом году.

Вират Кохли – 68 млн

Самый популярный игрок в крикет в мире, капитан сборной Индии и команды Royal Challengers Bangalore. Кохли неоднократно попадал в списки самых влиятельных людей мира.

15 ноября в полуфинале чемпионата мира против Новой Зеландии, который состоялся на стадионе «Ванкхеде» в Мумбаи, Вират Кохли в 50-й раз в однодневных международных матчах набрал сто пробегов, став лучшим в истории по этому показателю.

Леброн Джеймс – 72,1 млн

Один из величайших баскетболистов, Леброн Джеймс пользуется огромной популярностью, выходящей за пределы НБА. Его исключительный природный талант и универсальность дополняют его активное участие в решении социальных вопросов за пределами площадки.

Лионель Месси – 104,4 млн

Лионель Месси, возможно, величайший футболист всех времен. Месси привел Аргентину к славе на чемпионате мира в декабре 2022 года и является обладателем рекордных 8 Золотых мячей.

Лицо Месси — одно из самых узнаваемых лиц планеты, неудивительно, что в 2023 году он стал одним из самых популярных спортсменов в Google.

Неймар – 140,9 млн

Яркая личность Неймара, талант на поле и склонность к скандалам делают его одним из самых узнаваемых спортсменов в мире. У бразильца армия поклонников, с которыми он активно общается в социальных сетях.

Криштиану Роналду – 199,4 млн

Криштиану Роналду является самым популярным человеком в Инстаграм с 614 миллионами подписчиков. Он один из величайших футболистов всех времен, и его имя давно стало синонимом силы духа и безупречной трудовой этики.

Роналду - самый популярный спортсмен на планете. Пятикратного обладателя «Золотого мяча» в 2023 году искали в Google около 200 миллионов раз.