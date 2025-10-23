💸 Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире. Лишь три не дотянули до миллиарда

Transfermarkt после октябрьского обновления рыночной стоимости игроков топовых европейских лиг составил рейтинг клубов – по суммарной стоимости всех футболистов в составе.

Лишь три клуба в топе не дотянули до миллиарда – «Бавария», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». При этом вся троица увеличила суммарную стоимость составов, не уйдя в минус после октябрьского обновления.

Самым дорогим клубом мира остается «Мадрид», за всех игроков которого придется выложить 1,40 миллиарда евро. «Сливочные» увеличили суммарную стоимость состава лишь на 4 млн евро. Самый большой рост показал Франко Мастантуоно, подорожавший на 20 млн евро, в общем клубном зачете этот результат обнулил Винисиус, который потерял в цене те же 20 млн.

«Арсенал», занявший вторую строчку, немного отстал от «Реала» – 1,21 миллиарда евро. При этом «канониры» вместе с «Ман Сити» и «Барселоной» стали единственными клубами в топе, которые после обновления Transfermarkt упали в стоимости.

Топ-10 клубов с самыми дорогими составами

