🎥 Как избежать пения на посвяте в новом клубе? Лайфхак от Луки Модрича

Лука Модрич провел в «Мадриде» 13 лет, под занавес карьеры хорват сделал новый шаг – перебрался в «Милан». 40-летней легенде футбола пришлось адаптироваться в новом коллективе, учиться взаимодействовать с новыми одноклубниками.

В большинстве команд есть традиция – новичок исполняет песню для товарищей. Модрича тоже ждал такой посвят, но полузащитник красиво избежал публичного выступления перед игроками «Милана».

Рассказывает Сантьяго Хименес:

«В один день мы заходим в раздевалку и видим, что на месте каждого игрока лежит новый iPhone. Это был подарок от Модрича, он подарил всем нам по телефону. Обычно, когда игрок приходит в новую команду, он должен спеть перед остальными.

Но Модрич ведь в этой игре не первый день, верно? Когда он пришел в команду, никто не просил его спеть. Так что Модрич решил вместо песни купить каждому по телефону».

Всем бы таких новичков в коллективе.