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Луис Суарес с Месси разорвут МЛС: вот, что творил уругваец последний год в Бразилии - это действительно впечатляет😱

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Футбол Футбол

Луис Суарес накануне оценил вероятность своего перехода в «Интер Майами».

Сообщалось, что форвард «Гремио» подпишет контракт с клубом МЛС на один год.

«Об моем будущем уже многое было сказано, назывались многие команды, и с этим нужно жить. Я поговорю со своим юристом насчет предложений. Я не хотел в это вникать, пока не завершится чемпионат Бразилии.

Вариант с «Интер Майами» возможен. Там лучший игрок мира и мой замечательный друг Лионель Месси, с которым мы всегда обсуждаем будущее, но мне еще нужно отдохнуть и принять решение», – сказал Суарес.

Если все-таки трансфер состоится, МЛС падет - только посмотрите, что 36-летний Суарес последний год показывал в Бразилии.

2 комментария
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ну, а куда ещё? нагрузки надо резко снизить, а в Америке матчей не так много в сезон
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да не скажи
по мимо МЛС ещё есть три турнира(открытый кубок США, кубок лиг и лига чемпионов КОНКАКАФ)
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