Луис Суарес с Месси разорвут МЛС: вот, что творил уругваец последний год в Бразилии - это действительно впечатляет😱
Луис Суарес накануне оценил вероятность своего перехода в «Интер Майами».
Сообщалось, что форвард «Гремио» подпишет контракт с клубом МЛС на один год.
«Об моем будущем уже многое было сказано, назывались многие команды, и с этим нужно жить. Я поговорю со своим юристом насчет предложений. Я не хотел в это вникать, пока не завершится чемпионат Бразилии.
Вариант с «Интер Майами» возможен. Там лучший игрок мира и мой замечательный друг Лионель Месси, с которым мы всегда обсуждаем будущее, но мне еще нужно отдохнуть и принять решение», – сказал Суарес.
Если все-таки трансфер состоится, МЛС падет - только посмотрите, что 36-летний Суарес последний год показывал в Бразилии.
по мимо МЛС ещё есть три турнира(открытый кубок США, кубок лиг и лига чемпионов КОНКАКАФ)