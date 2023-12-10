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«У нас больше нет общего чата». Суарес объяснил, почему больше не общается с Месси и Неймаром в онлайне

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Экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес, играющий за «Гремио», объяснил, что в одном из мессенджеров у него больше нет общей группы с бывшими партнерами по каталонскому клубу Лионелем Месси и Неймаром.

Вместе с аргентинцем и бразильцем Суарес сформировал одну из самых грозных атакующих троек в истории. В течение трех сезонов − с 2014 по 2017 год − трио забило много голов.

Во время церемонии ESPN Bola de Prata Суарес рассказал об общей группе, в которой он общался с Месси и Неймаром: «У нас была общая группа, но Лео сменил номер. Ней тоже сменил номер... Они постоянно меняют их, так что мы потеряли общий чат. Но мы много общаемся по отдельности».

Трио МСН распалось, когда «ПСЖ» выплатил за Неймара рекордные 222 млн евр. Через три года Суарес ушел в «Атлетико», а в 2021 году Месси свободным агентом также отправился в Париж.

36-летний Суарес намерен покинуть бразильский «Гремио» на правах свободного агента. В 53 играх за клуб на его счету 26 голов и 17 голевых передач. В чемпионате «Гремио» стал вторым, уступив «Палмейрас» два балла.

Уругваец может воссоединиться в Месси в «Интер Майами», но пока этот вопрос остается открытым.

4 комментария
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В заголовке Суарес "больше не общается с Месси и Неймаром в онлайне", а в самом тексте он говорит "мы много общаемся по отдельности", т.е. как раз в тех самых чатах в онлайне, просто личных.
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Мсн серьезное трио было
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