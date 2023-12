Тухель одержим Араухо. Фабрицио Романо рассказал о планах «Баварии» на защитника «Барселоны»

Томас Тухель практически одержим Рональдом Араухо, заявил Фабрицио Романо в своем подкасте Here We Go. По сведениям инсайдера, главный тренер «Баварии» считает уругвайца идеальным игроком для настоящего и будущего клуба.

Имя Араухо часто всплывает на внутренних встречах Рекордмайстера. Мюнхенцы хотят попытаться подписать защитника в ближайшие трансферные окна, уверяет Романо.

Позиция «Барселоны» в этом вопросе однозначна: клуб не хочет расставаться с Рональдом. Как сообщает Романо, «блауграна» собирается предложить уругвайцу новый контракт с повышением зарплаты уже в ближайшие месяцы. Действующее соглашение защитника с каталонцами рассчитано до 2026 года.

Сам Араухо счастлив в «Барсе», утверждает инсайдер. Игрок доволен своим местом в клубе, условиями и ждет, когда от каталонцев поступит предложение о продлении контракта.

Фабрицио Романо добавил: осуществить трансфер Араухо в январе будет сложно, но «Бавария» хочет попробовать.

Ранее Флориан Плеттенберг сообщил, что Тухель созвонился с защитником «блауграны». Окружение игрока это отрицает, а Томас предпочитает отшучиваться.

А как вы смотрите на историю с возможным переходом Араухо в «Баварию»?