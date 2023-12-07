Суареса признали MVP бразильской Серии А. За год он провел рекордное количество матчей в карьере

Ему тяжело, но он все еще очень хорош.

Несколько дней назад Луис Суарес официально попрощался с «Гремио». Сезон для бразильского клуба, который стал вторым в Серии А, закончился, а уругваец пока не решил, что будет делать дальше.

Он пришел на уругвайскую радиостанцию и внезапно признался, что в последнее время играет на таблетках и уколах. Причем по словам форварда, все настолько плохо, что без них ему трудно даже просто ходить. Уже сейчас Суарес думает о том, что может быть стоит завершить карьеру, а не попылить сезон вместе со старыми друзьями из «Барселоны» в «Интер Майами».

Тем не менее, Луис Суарес продолжает получать награды за этот сезон в «Гремио». Сегодня на церемонии нападающий получил титул MVP сезона. Трофей даже чем-то напоминает большой «Золотой мяч».

Удивительно то, что несмотря на все проблемы со здоровьем, Луис Суарес провел наибольшее количество матчей за сезон в карьере. В его активе 54 матча, в которых он забил 29 мячей и отдал 18 голевых передач. Именно уругваец лучший игрок чемпионата Бразилии по системе «гол + пас» в 2023 году.

Неудивительно, что именно он стал MVP, но удивительно, что именно в Бразилии Суарес смог выдать такое количество матчей без травм. Возможно, что еще один сезон 36-летний форвард отыграть сможет. По крайней мере, с меньшим количеством игр и с меньшими нагрузками.