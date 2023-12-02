«Я не такой». Месси высказался о том самом жесте в адрес Ван Гала на чемпионате мира

В 1/4 катарского мундиаля Аргентина обыграла Голландию после серии пенальти. Та встреча многим запомнится моментами, которые не имеют никакого отношения к футболу. Например, празднованием Месси.

После финального свистка Лионель встал неподалеку от Ван Гала, главного тренера Нидерландов, и приложил ладони к ушам – это была отсылка к Хуану Рикельме.

Затем аргентинец отправился к тренерскому штабу Голландии. Как тогда сообщали журналисты, Месси спросил: «Ну что, остановил меня?»

Чем Лионеля так сильно задел Ван Гал? Аргентинцу не понравились слова тренера о том, что он знает, как остановить капитана «альбиселесте».

После того четвертьфинала прошел почти год. В беседе с издание ESPN Месси объяснил свое поведение после победы над Голландией:

«Ситуация со сборной Нидерландов была немного похожа на то, что произошло с Левандовским. Меня беспокоит, когда люди разговаривают за пределами поля и проявляют неуважение к сопернику. Перед игрой я не пытался разозлить Ван Гала, я не проявлял к нему неуважения, я никогда этого не делал, и мне не нравится, когда так поступают со мной.

Я думаю, Ван Гал сделал это намеренно, и их вратарь также высказался перед матчем. Мне все это совсем не нравится. Я не такой, никогда так не делал. На поле может случиться миллион вещей, но это должно остаться на поле».