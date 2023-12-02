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«Я не такой». Месси высказался о том самом жесте в адрес Ван Гала на чемпионате мира

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В 1/4 катарского мундиаля Аргентина обыграла Голландию после серии пенальти. Та встреча многим запомнится моментами, которые не имеют никакого отношения к футболу. Например, празднованием Месси.

После финального свистка Лионель встал неподалеку от Ван Гала, главного тренера Нидерландов, и приложил ладони к ушам – это была отсылка к Хуану Рикельме.

Затем аргентинец отправился к тренерскому штабу Голландии. Как тогда сообщали журналисты, Месси спросил: «Ну что, остановил меня?»

Чем Лионеля так сильно задел Ван Гал? Аргентинцу не понравились слова тренера о том, что он знает, как остановить капитана «альбиселесте».

После того четвертьфинала прошел почти год. В беседе с издание ESPN Месси объяснил свое поведение после победы над Голландией:

«Ситуация со сборной Нидерландов была немного похожа на то, что произошло с Левандовским. Меня беспокоит, когда люди разговаривают за пределами поля и проявляют неуважение к сопернику. Перед игрой я не пытался разозлить Ван Гала, я не проявлял к нему неуважения, я никогда этого не делал, и мне не нравится, когда так поступают со мной.

Я думаю, Ван Гал сделал это намеренно, и их вратарь также высказался перед матчем. Мне все это совсем не нравится. Я не такой, никогда так не делал. На поле может случиться миллион вещей, но это должно остаться на поле».

24 комментария
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Со стариком выяснять отношения пошел)) нашел противника тоже мне) Ой, я не такой, я герой) Сами кое-как по пенальти прошли, а разговоров как-будто в одну калитку вынесли голландцев.
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С королём шутки плохи
+28
-12
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Нет, именно такой. В последнее время даже его обычные пиарщики не справляются. Вся его сущность уж слишком сильно выходит наружу. Тот же Ван Гал по сути ничего оскорбительного не сказал, но даже он умудрился получить от скромняги Месси.
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+11
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Агрессивный он какой-то, все его беспокоят, обижают и оскорбляют.
+20
-11
+9
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
но мы то видели какой ты
весь мир видел какой Месси лидер и герой нации. сделал свою сборную Чемпионом Мира впервые за 30 лет
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Щас набегут фанатики и скажут что Месси себя вёл хорошо на ЧМ .
+12
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+7
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Ответ clausevenzzz
С королём шутки плохи
С королём аутизма
+23
-17
+6
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Как будто и вправду не понимает, что Ван Гал намного старше и заслуживает большего уважения. А тут, побеждая, - ещё и злорадствует. Стыдно.
Этот ЧМ, конечно, разрушил репутацию инопланетяшке - вроде выиграл последний из невыигранных кубков - должен начаться ПИК популярности. А тут всё наоборот обернулось - адекватные болелы отвернулись.
Остались только глоры и фанатики.
Всё таки Диего Армандыч был - Человечище, а Месси - просто крайне удачливый футбик.
+8
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
во первых футбол командная игра, во вторых позорно выиграли чемпионат мира установив рекорд по пенальти, ни одна сборная никогда не била столько пенальти за один чемпионат
Роналду король пенальти. но выиграть ЧМ все равно не может
+8
-3
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
ну да, в пользу Португалии же не давали пенальти в каждом матче
так они до штрафной дойти не могли. все стопорилось на одном балласте
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Ответ Истинное В е л и ч и е
Как будто и вправду не понимает, что Ван Гал намного старше и заслуживает большего уважения. А тут, побеждая, - ещё и злорадствует. Стыдно. Этот ЧМ, конечно, разрушил репутацию инопланетяшке - вроде выиграл последний из невыигранных кубков - должен начаться ПИК популярности. А тут всё наоборот обернулось - адекватные болелы отвернулись. Остались только глоры и фанатики. Всё таки Диего Армандыч был - Человечище, а Месси - просто крайне удачливый футбик.
Кто отвернулся то?😂
Хоспади, каких только больных на голову не увидишь на спортс ру.
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Месси пытается оправдаться, что он не такой мерзкий? Все видели его поступки и поведение в ПСЖ-думали случайность, но в МЛС все видят его истинный уровень профессионализма
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
ну да, в пользу Португалии же не давали пенальти в каждом матче
Месси до этого ЧМ 0 пенальти. А Рбналде дали во всех ЧМ, точнее в 5 ЧМ пенальти, но это ему не помогло же.
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Гнилой самовлюблённый лепрекон накинулся на старика. Причем гонору как будто не очередную левую пенку забил и выехал на плечах Мартинеса, а как минимум трешку положил.
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Ответ en318
Агрессивный он какой-то, все его беспокоят, обижают и оскорбляют.
Главное, что он никогда ни в чём ни виноват! Он просто хочет есть пиццу и ходить пешком в центральном круге. Все проблемы в его партнёрах!
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но мы то видели какой ты
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
С королём аутизма
А ты здесь причем?
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
во первых футбол командная игра, во вторых позорно выиграли чемпионат мира установив рекорд по пенальти, ни одна сборная никогда не била столько пенальти за один чемпионат
У Франции действительно рекорд в истории - 2 пенки в финале.
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заминусуют любого кто скажет плохо 😂
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