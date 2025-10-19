🎥 Сборная лучших в истории от Кейна. Долго выбирал позицию для Месси, назвал лишь одного из «Баварии»

Журналисты Daily Mail попросили Харри Кейна составить символическую сборную лучших футболистов в истории. Никаких ограничений у нападающего не было.

Вышло неплохо:

«В воротах будет Мануэль Нойер, невероятный голкипер, один из лучших в истории. Правый защитник – Кайл Уокер, а слева сыграет Марсело. Центральные защитники – Джон Терри и Джорджо Кьеллини, два из моих самых трудных соперников.

Полузащита: мне очень нравится Серджи Бускетс, так что назову его, а еще Зинедина Зидана – один из лучших в истории. А Лионеля Месси поставлю на позицию «десятки».

Криштиану Роналду выйдет в качестве левого вингера, бразильский Роналдо будет «девяткой», а на правом фланге будет… Нет, пусть на правом фланге сыграет Месси, а «десяткой» будет Андрес Иньеста. В эту команду я точно не впишусь!»

Как вам такая команда?