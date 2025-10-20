Криштиану Роналду пришлось показать IShowSpeed, как бить в барабан после победы «Аль-Насра»

Звезда YouTube и ярый фанат Криштиану Роналду IShowSpeed был замечен на трибунах в Эр-Рияде, наблюдая за тем, как Роналду забил потрясающий гол и помог «Аль-Насру» подняться на вершину турнирной таблицы.

После убедительной победы «Аль-Насра» над «Аль-Фатехом» в матче Саудовской профессиональной лиги игроки во главе с капитаном Роналду приветствовали местных болельщиков. На трибунах стоял барабанщик, который должен был отбивать ритм – празднование, ставшее популярным среди исландских болельщиков во время Евро-2016, – но в конечном итоге этим занялся IShowSpeed.

Роналду пришлось давать указания звезде социальных сетей, чтобы тот смог подстроить ритм под аплодисменты игроков и болельщиков.