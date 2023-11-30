Гаспачо
Блог

Пепе Рейна догнал Касильяса по количеству еврокубковых матчей. Впереди только один игрок 🧐

Реал Мадрид Реал Мадрид
Порту Порту
Ла Лига Ла Лига
Икер Касильяс Икер Касильяс
Клубы Клубы
Вильярреал Вильярреал
Хосе Рейна Хосе Рейна
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Вы знаете его фамилию.

41-летний испанский голкипер «Вильярреала» Пепе Рейна все еще любит футбол и не собирается вешать перчатки на гвоздь. Сегодня вечером он вышел в основе на матч Лиги Европы против «Панатинаикоса» и вошел в историю.

Первая игра Рейны в еврокубках была 24 года назад, когда он в составе «Барселоны» появился на поле в Кубке УЕФА. С тех пор он провел еще 187 матчей, а сегодняшний в группе F Лиги Европы стал 189-м.

41-летний вратарь сравнялся с коллегой и соотечественником Икером Касильясом, у которого также 189 матчей в еврокубках.

Рекорд пока остается за Криштиану Роналду − 197 игр. Именно к этому числу будет стремиться Пепе Рейна уже в этом сезоне. И он может повторить достижение в случае, если сыграет в каждом матче на пути к очередному финалу «Вильярреала».

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сильно 👏
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий