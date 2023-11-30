Пепе Рейна догнал Касильяса по количеству еврокубковых матчей. Впереди только один игрок 🧐

Вы знаете его фамилию.

41-летний испанский голкипер «Вильярреала» Пепе Рейна все еще любит футбол и не собирается вешать перчатки на гвоздь. Сегодня вечером он вышел в основе на матч Лиги Европы против «Панатинаикоса» и вошел в историю.

Первая игра Рейны в еврокубках была 24 года назад, когда он в составе «Барселоны» появился на поле в Кубке УЕФА. С тех пор он провел еще 187 матчей, а сегодняшний в группе F Лиги Европы стал 189-м.

41-летний вратарь сравнялся с коллегой и соотечественником Икером Касильясом, у которого также 189 матчей в еврокубках.

Рекорд пока остается за Криштиану Роналду − 197 игр. Именно к этому числу будет стремиться Пепе Рейна уже в этом сезоне. И он может повторить достижение в случае, если сыграет в каждом матче на пути к очередному финалу «Вильярреала».