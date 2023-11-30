Гаспачо
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Знакомьтесь, Агата Изабелла Чентассо – главная красотка итальянского футбола и одна из самых красивых спортсменок страны😍😍😍

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Девушка мечтает о «Реале».

Девушка до 20 лет занималась баскетболом, но выбрала футбол из-за увлечений семьи. Отец и братья сформировали любовь к виду спорта, где в первую очередь надо действовать ногами, а не руками.

Агата выступает за «Венецию», играя на позиции полузащитницы. Но мечтает Изабелла о «Реале».

В свободное от футбола время девушка трудится соцработником в центре для подростков с умственными отклонениями.

Агата замужем – за футболистом Андреа Мильардини.

Agata Isabella Centasso, la futbolista que enamora en redes sociales
35 комментариев
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Ответ лапти
Перестал смотреть фото, после фото с мужем.
Да не, это так у нее. Она тебя ждет все эти годы.
+62
0
+62
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силикон в футболе не помощник
+43
-7
+36
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Ответ За Кубань!
Красивая итальянская спортсменка? "Ну да, ну да, пошла я...." - подумала Доротея Вирер.
Так и правда пошла, на фоне Агаты
+17
-1
+16
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Перестал смотреть фото, после фото с мужем.
+17
-1
+16
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На мой скромный вкус, она куда краше этой распиариенной швейцарки Леманн. Да и "самую красивую в мире" Маркович уделывает
+15
-2
+13
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Мужу повезло. Может тренироваться с мячиками и в кровати
+7
0
+7
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До двадцати лет занималась баскетболом, а теперь профессиональная футболистка. Очень серьёзный спорт, очень высокий уровень
+6
0
+6
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Ответ alexei_toporov
До двадцати лет занималась баскетболом, а теперь профессиональная футболистка. Очень серьёзный спорт, очень высокий уровень
Ну, Примош Роглич до 22 лет занимался прыжками на лыжах с трамплина профессионально, а потом перешел в велоспорт - выиграл 3 Вуэльты и Олимпийские игры
+4
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+4
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Ответ BOBBYHULL
Это личный опыт или предположение?
большие сиськи в спорте вообще большая помеха. Симона Халеп подтвердит.
+4
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По правилам же нельзя больше одного мяча на поле.
+4
0
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Повелась на фамилию мужа))
+4
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жопа норм!
+5
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+4
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Думаю на грудь мяч она принимает очень технично ))
+4
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Ответ Stanley_77
силикон в футболе не помощник
Это личный опыт или предположение?
+7
-4
+3
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Ответ А.Д.
Агата в одну калитку выиграет у Доры, что по красоте, что по фигуре, что по росту, что по возрасту
Ну не знаю. Доротея изящная женщина, с изюминкой, с искорками в глазах. Это, простите, стандартная по всем параметрам современная кобыла.
+3
-1
+2
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ммм хорошаа
+2
0
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Был бы у меня такой кот, я бы и не женился (с)
папа Дяди Фёдора
+2
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Матур
+1
0
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Ответ Мерседес-Бендзь
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А ты только на лицо смотрел? 0_о
+1
0
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Как сказал бы товарищ Саахов: полузащитница, соцработница и просто красавица )
+1
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Судя по размеру имплантов, к OnlyFans она готовится заранее)
+3
-2
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Красивая итальянская спортсменка? "Ну да, ну да, пошла я...." - подумала Доротея Вирер.
+9
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Ответ А.Д.
ну с таким ником наверное в кобылах разбираются люди. Я чисто женщин сравниваю
Ахаха!!! Ставите диагнозы по никам и аватаркам? Спасибо, я вышел из чата.
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Ответ Mordegard Glezgorv
На мой скромный вкус, она куда краше этой распиариенной швейцарки Леманн. Да и "самую красивую в мире" Маркович уделывает
шаришь картошку жаришь
+2
-2
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Ответ За Кубань!
Ну не знаю. Доротея изящная женщина, с изюминкой, с искорками в глазах. Это, простите, стандартная по всем параметрам современная кобыла.
ну с таким ником наверное в кобылах разбираются люди. Я чисто женщин сравниваю
0
0
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Ответ А.Д.
Агата в одну калитку выиграет у Доры, что по красоте, что по фигуре, что по росту, что по возрасту
Что по пробегу
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весьма
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Ответ За Кубань!
Красивая итальянская спортсменка? "Ну да, ну да, пошла я...." - подумала Доротея Вирер.
Агата в одну калитку выиграет у Доры, что по красоте, что по фигуре, что по росту, что по возрасту
0
0
0
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Ответ Stanley_77
силикон в футболе не помощник
Криш, вроде, считает иначе со своим увеличением чего-то там.
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Ответ Мерседес-Бендзь
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Годы ее не пощадили
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соцработник )))
а вообще, такой девушке-футболисту играть за Венецию самое оно. Зачем ей Реал? победы чтоль важны?
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Интересно, а грудь у нее настоящая?
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Пластик под кожей не мешает играть?
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