Знакомьтесь, Агата Изабелла Чентассо – главная красотка итальянского футбола и одна из самых красивых спортсменок страны😍😍😍
Девушка мечтает о «Реале».
Девушка до 20 лет занималась баскетболом, но выбрала футбол из-за увлечений семьи. Отец и братья сформировали любовь к виду спорта, где в первую очередь надо действовать ногами, а не руками.
Агата выступает за «Венецию», играя на позиции полузащитницы. Но мечтает Изабелла о «Реале».
В свободное от футбола время девушка трудится соцработником в центре для подростков с умственными отклонениями.
Агата замужем – за футболистом Андреа Мильардини.
папа Дяди Фёдора
а вообще, такой девушке-футболисту играть за Венецию самое оно. Зачем ей Реал? победы чтоль важны?