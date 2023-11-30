Знакомьтесь, Агата Изабелла Чентассо – главная красотка итальянского футбола и одна из самых красивых спортсменок страны😍😍😍

Девушка мечтает о «Реале».

Девушка до 20 лет занималась баскетболом, но выбрала футбол из-за увлечений семьи. Отец и братья сформировали любовь к виду спорта, где в первую очередь надо действовать ногами, а не руками.

Агата выступает за «Венецию», играя на позиции полузащитницы. Но мечтает Изабелла о «Реале».

В свободное от футбола время девушка трудится соцработником в центре для подростков с умственными отклонениями.

Агата замужем – за футболистом Андреа Мильардини.