20-летняя студентка прилетела в Лондон, чтобы поддержать Ришарлисона в процессе восстановления после травмы

Потрясающая девушка Ришарлисона поддерживает футболиста, недавно перенесшего операцию.

Сообщается, что модель и инфлюенсер Аманда Араужо собирается провести Рождество с нападающим «Тоттенхэма».

Бразилец пока разочаровывает болельщиков английского клуба, забив всего пять голов в 44 матчах с тех пор, как перешел в «Тоттенхэм» из «Эвертона», а в настоящее время выбыл из строя из-за травмы паха.

Поддерживать боевой дух Ришарлисону помогает 20-летняя Аманда, студентка юридического факультета частного университета в Сан-Паулу, она уже остановилась в доме футболиста в Северном Лондоне.