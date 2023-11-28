20-летняя студентка прилетела в Лондон, чтобы поддержать Ришарлисона в процессе восстановления после травмы
Потрясающая девушка Ришарлисона поддерживает футболиста, недавно перенесшего операцию.
Сообщается, что модель и инфлюенсер Аманда Араужо собирается провести Рождество с нападающим «Тоттенхэма».
Бразилец пока разочаровывает болельщиков английского клуба, забив всего пять голов в 44 матчах с тех пор, как перешел в «Тоттенхэм» из «Эвертона», а в настоящее время выбыл из строя из-за травмы паха.
Поддерживать боевой дух Ришарлисону помогает 20-летняя Аманда, студентка юридического факультета частного университета в Сан-Паулу, она уже остановилась в доме футболиста в Северном Лондоне.
И ослабился родительский авторитет
не завидуй ему.
Я один вижу что нижняя половина непропорционально ширее верхней?