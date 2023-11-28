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20-летняя студентка прилетела в Лондон, чтобы поддержать Ришарлисона в процессе восстановления после травмы

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Потрясающая девушка Ришарлисона поддерживает футболиста, недавно перенесшего операцию.

Сообщается, что модель и инфлюенсер Аманда Араужо собирается провести Рождество с нападающим «Тоттенхэма».

Бразилец пока разочаровывает болельщиков английского клуба, забив всего пять голов в 44 матчах с тех пор, как перешел в «Тоттенхэм» из «Эвертона», а в настоящее время выбыл из строя из-за травмы паха.

Поддерживать боевой дух Ришарлисону помогает 20-летняя Аманда, студентка юридического факультета частного университета в Сан-Паулу, она уже остановилась в доме футболиста в Северном Лондоне.

37 комментариев
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Уся Ваткин
а как же институт, экзамены, сессия...?
+60
-2
+58
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DeGrig
вот у Ришарлисона есть вкус, не то что у неймара.
+35
-1
+34
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Bahmut
Ответ Уся Ваткин
а как же институт, экзамены, сессия...?
это для тех кто хочет повеситься
+28
0
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Сергей Анохин
У него и так травма паха, куда дальше-то?
+21
-1
+20
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BOBBYHULL
Интересно, чем пленил Ришарлисон эту молодую образованную симпатичную девушку?
+20
-2
+18
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Поцелуй Оздоева
Ответ Уся Ваткин
а как же институт, экзамены, сессия...?
Возможно, она зачем-то поступила не на тот факультет
И ослабился родительский авторитет
+11
0
+11
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A.Barancevich
А в чем ее потрясательность? Когда садится на диван попцом - дом сотрясается?
+16
-7
+9
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Rhett Butler
так он с ней еще дольше восстанавливаться будет)
+7
-1
+6
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Egobrain
Ответ BOBBYHULL
Интересно, чем пленил Ришарлисон эту молодую образованную симпатичную девушку?
так-то Ришарлисон и сам не старый и не страшный
+3
-1
+2
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Ivan
жопа норм!
+2
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Саша Егоров
Что она с Пашей Мамаевым на третьем снимке делает? Наш поспел везде пострел, я бы с ней тоже пофоткался.
+3
-1
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Raufka
дай Босх всем такую поддержку в трудную минуту))
+1
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milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ BOBBYHULL
Интересно, чем пленил Ришарлисон эту молодую образованную симпатичную девушку?
спортивный, симпатичный, довольно умный)

не завидуй ему.
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Vanek1411
Какая-то совсем не бразильская внешность.
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Илья Ганин
Это же Jia Lissa
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Артур Кузьминский
Если поможет восстановится , то ее можно порекомендовать и другим футболистам Тотенхема . А потом в Ньюкасл
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BOBBYHULL
Ответ milya ololo
спортивный, симпатичный, довольно умный) не завидуй ему.
Расставила все по полочкам, спасибо!
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BOBBYHULL
Ответ Egobrain
так-то Ришарлисон и сам не старый и не страшный
Ну, тогда ок.
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Sans Skeleton
Ответ BOBBYHULL
Интересно, чем пленил Ришарлисон эту молодую образованную симпатичную девушку?
ты его нос видел?
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Yuriy Chistyakov
Ответ El Mark
Весь ее интерес, это бабло и вырваться из нищеты пока красивая и желанная.
А твой какой?
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Barcelona still waiting for the corner
Ответ ValmontZ
ну вот, массаж там будет делать
...простаты?
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ValmontZ
Ответ Сергей Анохин
У него и так травма паха, куда дальше-то?
ну вот, массаж там будет делать
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Ape1sin
Ответ Уся Ваткин
а как же институт, экзамены, сессия...?
так она же не вешаться прилетела
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chikisiki
Ответ Илья Ганин
Это же Jia Lissa
Похожа)
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Yuriy Chistyakov
Ответ Lokobalt
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Банабельный!
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Lokobalt
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sammuilson
Очень милая девочка, но по поводу эпитета "потрясающая" есть вопросы).
Я один вижу что нижняя половина непропорционально ширее верхней?
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dima4@mail.ru
Представляю насколько она огненная в постели как и все рыжие)
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germann64
Корма хорошая
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Князефф
всегда было интересно: что именно такие девушки могут инфлюенсить?
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Юрий Доронин
Милая рыжуля)
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keekyPo
думаю что она справится с задачей поддержать....
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Stanley_77
рыжая бестия
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Фарид Алекперов
Типаж что-то среднее между Анастасией Немоляевой и Николь Кидман, когда им было по 20 )
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El Mark
Весь ее интерес, это бабло и вырваться из нищеты пока красивая и желанная.
+3
-3
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Bayern2004
Доктор Айболит и немного нижнего белья.
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chikisiki
Телочка норм молодая самое то для c
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