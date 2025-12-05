🎥 Пацанский цитатник от Ибрагимовича. Златан забавно прочел смешные комменты о себе

Златан Ибрагимович давно сотрудничает с H&M, в честь запуска новой коллекции бренд предложил шведу почитать комментарии болельщиков о себе. Вышло замечательно, на забавные комментарии о своей персоне Златан отвечал еще более смешными фразочками – в фирменном стиле.

Ознакомимся с цитатником Ибры.

Комментарий фаната: «Златан не следует правилам. Правила следуют Златану».

Ответ Ибрагимовича : «Златан – это и есть правила. Абсолютно верно».

Комментарий: «Как мне нравится его улыбка!»

Ответ : «Спасибо. Я согласен, мне тоже нравится моя улыбка».

Комментарий: «Когда Златан смотрится в зеркало, он не видит отражения, ведь в мире есть только один Златан».

Ответ : «Двух Златанов быть не может. Есть только один. Все правильно».

Комментарий: «Когда Златан учился в школе, учителям нужно было поднимать руку, чтобы поговорить со Златаном».

Ответ : «Нет. Им нужно было умолять меня, чтобы задать вопрос».

Комментарий: «Каким бы был мир без Златана?»

Ответ : «Этого мы никогда не узнаем».

Комментарий: «Можешь вернуться и вновь играть в футбол?»

Ответ : «У меня скоро срок годности кончится, но если кому-то нужна помощь, я готов. Таков мой характер».

Комментарий: «Слово «Златан» нельзя использовать как пароль, он получится слишком сильным».

Ответ : «Да не, не слишком сильным».

Комментарий: «Боялся ли Златан кого-то на поле?»

Ответ : «Нет. Это ведь какая-то шутка?»

Когда ждать пацанский цитатник авторства Златана?