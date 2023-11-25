«Его истинная личность вышла наружу». Жером Ротен считает, что Месси изменился после победы на ЧМ
Лео изменился?
Бывшая звезда «ПСЖ» Жером Ротен считает, что Лионель Месси изменился после того, как стал победителем чемпионата мира с Аргентиной.
В декабре 2022 года Месси поднял трофей, которого он жаждал больше всего, выиграв вместе со сборной мундиаль в Катаре. Однако после этого события легендарного аргентинца начали обвинять в том, что, исполнив свою мечту, он стал регулярно терять хладнокровие. В любых противостояниях 36-летний футболист теперь может использовать неоспоримый аргумент, что он чемпион мира, как, например, было в недавнем противостоянии с Родриго во время последнего международного перерыва.
Ротен, который любит при удобном случае проехаться по Лео, рассказал RMC Sport о своих эмоциях от стычки аргентинца с бразильским полузащитником:
«Они [сборная Аргентины] всегда первые нападают на других. Начнём со звезды этой команды Лео Месси. Теперь он чемпион мира после того, как хорошо отдохнул перед этим турниром два года в «ПСЖ».
Раньше у него был образ милого парня, но теперь он изменился, потому что его истинная личность вышла наружу, и все ее увидели. Сегодня ты даже не можешь к нему прикоснуться. Как только кто-то задевает его, он говорит то же, что и Родриго: «Эй, я чемпион мира».
Команда отражает менталитет аргентинцев. Аргентинская нация такая, они чувствуют свое превосходство за счет кого-то другого. Они могли бы быть лучше этого».
Что Месси сделал такого мне интересно?
Не надоело писать шаблонные ненавистные комментарии?)
Только недалекий мог сказать что Лео тихий, скромный, послушный парень)))
На деле Лео амбициозен, эгоистичен.
Месси нарцисс в здоровом понимании этого слова.
Только так можно добиться величайшей карьеры, с обожанием себя, требованием к себе и как итог самолюбованием.
Только у Лео это все просходит без отклонений.
Вот про Лермонтова говорят "вот убил на дуэли такой сякой Мартынов"
А то что Лермонтов его достал своеми шуточками, опускают. А Мартынов его предупреждал чтобы тот не шутил над ним (и это в эпоху когда за длинный язык вызывали на дуэли).
Имеет право.
И Месси, и Диего и Пеле не были паиньками.
Твой выход)