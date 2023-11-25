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«Его истинная личность вышла наружу». Жером Ротен считает, что Месси изменился после победы на ЧМ

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Лео изменился?

Бывшая звезда «ПСЖ» Жером Ротен считает, что Лионель Месси изменился после того, как стал победителем чемпионата мира с Аргентиной.

В декабре 2022 года Месси поднял трофей, которого он жаждал больше всего, выиграв вместе со сборной мундиаль в Катаре. Однако после этого события легендарного аргентинца начали обвинять в том, что, исполнив свою мечту, он стал регулярно терять хладнокровие. В любых противостояниях 36-летний футболист теперь может использовать неоспоримый аргумент, что он чемпион мира, как, например, было в недавнем противостоянии с Родриго во время последнего международного перерыва.

Ротен, который любит при удобном случае проехаться по Лео, рассказал RMC Sport о своих эмоциях от стычки аргентинца с бразильским полузащитником:

«Они [сборная Аргентины] всегда первые нападают на других. Начнём со звезды этой команды Лео Месси. Теперь он чемпион мира после того, как хорошо отдохнул перед этим турниром два года в «ПСЖ».

Раньше у него был образ милого парня, но теперь он изменился, потому что его истинная личность вышла наружу, и все ее увидели. Сегодня ты даже не можешь к нему прикоснуться. Как только кто-то задевает его, он говорит то же, что и Родриго: «Эй, я чемпион мира».

Команда отражает менталитет аргентинцев. Аргентинская нация такая, они чувствуют свое превосходство за счет кого-то другого. Они могли бы быть лучше этого».

43 комментария

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Арыч Фаворитик
Ему уже не 22 года, когда он был милым и стеснительным мальчиком, мужику уже 37й год... Конечно поменялся. Самое главное, что за пределами поля это... добрый, улыбчивый человек, а вот футбол его ещё волнует и может вывести из себя... И наверное это даже хорошо, для нас любителей футбола.
+36
-3
+33
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Caterina
Ротен дымится от Месси который год, так что уже свой ротен на целую нацию разевает. А позорит этим только французов.
+37
-6
+31
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Burak Orel
Ответ Andrey Andreev
Большим сюрпризом это не является, многие понимали, что он за фрукт
Кто многие? Его хейтеры?
Что Месси сделал такого мне интересно?
Не надоело писать шаблонные ненавистные комментарии?)
+27
-4
+23
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Konstantin
Роналду так никогда не делает. У него для этого есть сестры и Пирс Морган
+40
-18
+22
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Вальдано
Лучше называть себя Чемпионом мира, будучи таковым, чем называть себя везде лучшим, не будучи таковым.. Месси прав.. На провокации "ссыкунов" нужно реагировать именно так.. Аргентинцы - все за одного, они команда - поэтому и стали лучшими в Катаре.. Кто-то мешал другим становиться такими?.. Никто.. Значит - чешите грудь между nog.. 👆..
+17
-3
+14
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Александр Андала
Ответ Caterina
Ротен дымится от Месси который год, так что уже свой ротен на целую нацию разевает. А позорит этим только французов.
по одной простой причине: Аргентина победила Францию - в финале ЧМ. Дядя, до сих пор - не може найти свои таблетки)
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+11
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Oleg
Сми сами создали Лео образ паиньки и сами в него поверили)

Только недалекий мог сказать что Лео тихий, скромный, послушный парень)))

На деле Лео амбициозен, эгоистичен.
Месси нарцисс в здоровом понимании этого слова.
Только так можно добиться величайшей карьеры, с обожанием себя, требованием к себе и как итог самолюбованием.
Только у Лео это все просходит без отклонений.
+22
-13
+9
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Александр Андала
Ответ Andrey Andreev
Большим сюрпризом это не является, многие понимали, что он за фрукт
тот, что ЧМ взял, в отличие - от шампуня?) или - чёрного ПСЖшника?)
+11
-3
+8
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Александр Андала
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Месси всегда даёт эмоции словам действиям и по нему видно что это искренее, он всегда в ярости в таких моментах. Роналду же совершает глупости чисто из-за невезения или когда чтото не получается он не держит обид на футбольном поле и т.д. А вот месси любит держать обиду, в лббом удобном случае проехаться по ногам, или ударить из под тишка.
Обсёрище, интервью Моргану (побег из МЮ)- не в счёт? Судорожные попытки, найти клуб из ЛЧ - не в счёт? Побег из Юве - не счёт? Не вылезайте, и погибните - в собственном дерьме
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Александр Кораблев
Ответ Темирлан Шаваев
извините, а что он тогда должен был сделать на высказывания Родриго, о том что они сыкуны?
по мнению Ротена и фанов Рональду, он наверное должен был бросить кап. повязку , уйти в подтрибунное помещение. по ходу к нему отобрать микрофон у журналиста и ударить им ребёнка с телефоном. вот это они одобряют)
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FCB2020
Французский Пирс Морган.
+8
-3
+5
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Alexlagodny
РОТену было бы лучше рот прикрыть.
+7
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Александр Кораблев
нашли чье мнение слушать)))) даже коментировать этого клоуна не хочу.
+14
-11
+3
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Andrey Andreev
Большим сюрпризом это не является, многие понимали, что он за фрукт
+47
-44
+3
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3xclus1ve
Все хайпятся говоря плохо о Лео Месси, Месси сперва человек с нервами и всё такое. Потом уже спортсмен и футболист. И у него может быть плохие дни, но когда Родриго говорит плохо о Аргентинцах, это говорит кто Родриго такой. А не защищавший себя и напарников Месси.
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englishman in new york
Месси ваще как то по барабану на этого ротена
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Темирлан Шаваев
извините, а что он тогда должен был сделать на высказывания Родриго, о том что они сыкуны?
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АРХАТ
Многие делают ошибку идеализируя гениев
Вот про Лермонтова говорят "вот убил на дуэли такой сякой Мартынов"
А то что Лермонтов его достал своеми шуточками, опускают. А Мартынов его предупреждал чтобы тот не шутил над ним (и это в эпоху когда за длинный язык вызывали на дуэли).
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Baggio79
Ответ napoli_14
Нашел чем хвастаться.
С чего ты взял, что я хвастаюсь?
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Caterina
Ответ Bunyod Turgunov
В своё время Месси так же схватил за горло Рюдигера. В Копе Америки Меделья за шею схватил. Он не первый раз пользуются с этими трюками. Не знаю кому как но мне кажется это его любимый приём. Просто хейтерам уже не осталось не о чём говорить, поэтому они начали так копать
В свое время, в стыковом матче Уэльс-Россия тихий и спокойный Леша Смертин схватил за горло и придушил Робби Сэвиджа, который весь матч нарывался на драку. Самое удивительное, что он не получил за это даже жёлтой. А Сэвидж заметно присмирел и больше не буянил. Так что приемник может быть и действенный.
+3
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Oleg
Ответ Антон Киселёв
Ротен конечно хейтер Меси, но тут базу выдал)
Ну так добрался до вершины, абсолютного величия.
Имеет право.
И Месси, и Диего и Пеле не были паиньками.
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Oleg Shalyshkin
Алло, Пирс?
Твой выход)
+4
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gudvinbrok@gmail.com
Ответ Истинное В е л и ч и е
топовый по Европе игрок был на своей позиции левого АП, с ударом и пасом - за Монако и ПСЖ они с Людовиком Жюли разрывали.
какой ещё топовый? ты че курил?
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Александр Андала
Ответ Konstantin
Роналду так никогда не делает. У него для этого есть сестры и Пирс Морган
"Sarcazm"
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Истинное В е л и ч и е
Ответ Baggio79
кто такой Месси - знаю. Кто такой Жером Ротен - понятия не имею.
топовый по Европе игрок был на своей позиции левого АП, с ударом и пасом - за Монако и ПСЖ они с Людовиком Жюли разрывали.
+4
-4
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napoli_14
Ответ Baggio79
кто такой Месси - знаю. Кто такой Жером Ротен - понятия не имею.
Нашел чем хвастаться.
+3
-3
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Александр Андала
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Месси всегда даёт эмоции словам действиям и по нему видно что это искренее, он всегда в ярости в таких моментах. Роналду же совершает глупости чисто из-за невезения или когда чтото не получается он не держит обид на футбольном поле и т.д. А вот месси любит держать обиду, в лббом удобном случае проехаться по ногам, или ударить из под тишка.
Если, бы Криро, был бы профи - смог бы подстроиться. А, то, начал кричать, как - дебил
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Иван Чеховъ
Ответ Истинное В е л и ч и е
топовый по Европе игрок был на своей позиции левого АП, с ударом и пасом - за Монако и ПСЖ они с Людовиком Жюли разрывали.
Топовый игрок. Ахахахахаха. Этот топовый игрок за карьеру 130 баллов набрал по гол+пас. Месси за 2012 год 112 делал.
+1
-1
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Мамед Гуржи-Оглы
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василий иванов
завистливая недозвезда, как наш Мостовой.
+2
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