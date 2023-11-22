Лукаку - лучший бомбардир отбора Евро-2024: последние полгода на рекорды его вдохновляет рэперша и богиня тверка Megan Thee Stallion🔥🔞

Она в совершенстве владеет этим танцем

Лучшим бомбардиром квалификации Евро-2024 стал Ромелу Лукаку. Нападающий сборной Бельгии отметился 14 забитыми мячами за 8 игр и установил рекорд этапа.

Вторым стал португалец Криштиану Роналду – у него 10 голов за 9 игр. Третий – Килиан Мбаппе из сборной Франции (9 голов за 8 матчей). За ними идут Харри Кейн (Англия, 8 голов), Расмус Хейлунд (Дания, 7) и Скотт Мактоминей (Шотландия, 7).

Полгода назад на свадьбу Лаутаро Мартинеса Ромелу был замечен в компании новой девушки - американской исполнительницы, обладательницы «Грэмми» Megan Thee Stallion.

Меган Джовон Рут Пит 28 лет, она на 2 года младше Ромелу и является обладательницей очень яркой внешности и пышных форм. Многие фанаты сразу вспомнили кричалку болельщиков «МЮ» про 24-дюймовый (61-сантиметровый в метрической системе) пенис футболиста.

Помимо музыки Меган регулярно посещает спортзал.

И профессионально исполняет тверк.