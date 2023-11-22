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Лукаку - лучший бомбардир отбора Евро-2024: последние полгода на рекорды его вдохновляет рэперша и богиня тверка Megan Thee Stallion🔥🔞

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Она в совершенстве владеет этим танцем

Лучшим бомбардиром квалификации Евро-2024 стал Ромелу Лукаку. Нападающий сборной Бельгии отметился 14 забитыми мячами за 8 игр и установил рекорд этапа.

Вторым стал португалец Криштиану Роналду – у него 10 голов за 9 игр. Третий – Килиан Мбаппе из сборной Франции (9 голов за 8 матчей). За ними идут Харри Кейн (Англия, 8 голов), Расмус Хейлунд (Дания, 7) и Скотт Мактоминей (Шотландия, 7).

Полгода назад на свадьбу Лаутаро Мартинеса Ромелу был замечен в компании новой девушки - американской исполнительницы, обладательницы «Грэмми» Megan Thee Stallion.

Couple: Video of loved up Champions League finalist Romelu Lukaku with his new girlfriend Megan Thee Stallion has emerged for the first time

Меган Джовон Рут Пит 28 лет, она на 2 года младше Ромелу и является обладательницей очень яркой внешности и пышных форм. Многие фанаты сразу вспомнили кричалку болельщиков «МЮ» про 24-дюймовый (61-сантиметровый в метрической системе) пенис футболиста.

Помимо музыки Меган регулярно посещает спортзал.

И профессионально исполняет тверк.

9 комментариев

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Ivan
жопа норм!
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Radik_2.0
она меня вдохновила на какую нибудь шоколадную пироженку в обед, спасибо
+1
0
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AJIewka Enjoy!
3ех ногий футболист в кайфе)
+2
-1
+1
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Yeroffey
Куда наш шарик катится? Умеет качественно вертеть ж..й, добилась успеха по жизни😂 Скорее бы метеорит упал
+2
-1
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TresModiosVir
пойду блинов наверну
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SerVer
Ответ Radik_2.0
она меня вдохновила на какую нибудь шоколадную пироженку в обед, спасибо
А меня не есть после шести.
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Zubi
Ответ Yeroffey
Куда наш шарик катится? Умеет качественно вертеть ж..й, добилась успеха по жизни😂 Скорее бы метеорит упал
В Америке ,а в особенности среди чернокожего населения это считается круто.Понятно ,что в России особенно для пожилого населения это дико
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banchik1
Ответ Yeroffey
Куда наш шарик катится? Умеет качественно вертеть ж..й, добилась успеха по жизни😂 Скорее бы метеорит упал
То ли дело раньше: феодализм, крепостничество, средние века, запрет на книги, инквизиция, борьба с ведьмами и т.п. - просто кладезь всего прекрасного. Но метеорит упади именно сейчас, потому что какой-то дурачок плохо знает историю, логично.
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