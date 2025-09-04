🤖 Прогноз ИИ на ближайшие 10 ЧМ. Для фанатов Месси есть хорошие новости

Встреча Аргентины и Венесуэлы в квалификации ЧМ-2026 может стать последней игрой Лионеля Месси за сборную на родине. «Альбиселесте» уже отобрались на предстоящий мундиаль, но пока в графике команды больше нет домашних матчей.

После победы на ЧМ-2026 Месси точно вернется на родину, чтобы отметить защиту титула вместе с болельщиками – так считает искусственный интеллект.

Портал OneFootball попросил ChatGPT спрогнозировать победителей десяти следующих чемпионатов мира, на ближайшем мундиале нейросеть пророчит победу подопечным Лионеля Скалони. Самый смелый прогноз ИИ – победа Нигерии в 2058 году. А сборная Англии наконец вернет футбол домой всего через 21 год!

Победители 10-ти следующих ЧМ по версии ИИ

Что думаете о таких прогнозах от ИИ?