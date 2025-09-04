1 мин.

🤖 Прогноз ИИ на ближайшие 10 ЧМ. Для фанатов Месси есть хорошие новости

85

Встреча Аргентины и Венесуэлы в квалификации ЧМ-2026 может стать последней игрой Лионеля Месси за сборную на родине. «Альбиселесте» уже отобрались на предстоящий мундиаль, но пока в графике команды больше нет домашних матчей.

После победы на ЧМ-2026 Месси точно вернется на родину, чтобы отметить защиту титула вместе с болельщиками – так считает искусственный интеллект.

Портал OneFootball попросил ChatGPT спрогнозировать победителей десяти следующих чемпионатов мира, на ближайшем мундиале нейросеть пророчит победу подопечным Лионеля Скалони. Самый смелый прогноз ИИ – победа Нигерии в 2058 году. А сборная Англии наконец вернет футбол домой всего через 21 год!

Победители 10-ти следующих ЧМ по версии ИИ

Что думаете о таких прогнозах от ИИ?

logoчемпионат мира
logoЧМ-2026
Клубы
logoЛионель Месси
logoУильям Трост-Эконг
logoХарри Кейн
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Нигерии по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Бразилии по футболу