Азар честно признался Оби Микелу, почему отказался от переезда в Саудовскую Аравию. Джон пересказал недавний диалог с бельгийцем

«Мадрид» стал последним клубом в карьере Эдена Азара. Бельгиец принял решение повесить бутсы на гвоздь.

При этом у Эдена были предложения из Саудовской Аравии, которые футболист отверг. Азар рассказал своему экс-товарищу по «Челси», что из-за частых травм не видел смысла в дальнейшем продолжении карьеры, даже ради больших денег.

Джон Оби Микел на подкасте Рио Фердинанда пересказал свою недавнюю беседу с бельгийцем:

«Я разговаривал с Азаром на днях, он сказал мне: «Микел, это [завершение карьеры] не значит, что я не старался. Когда я перешел в «Мадрид», я посмотрел на себя и подумал: «Хорошо, дайте мне попробовать, дайте мне приложить немного усилий. Но потом я начал получать травмы, мое тело не выдерживало. Я просто посмотрел на ситуацию и подумал: «Я собираюсь завершить карьеру».

Эден сказал: «Я получил предложения из Саудовской Аравии, но что я бы там делал? У меня и так много денег, они мне не нужны. Должен ли я поехать в Саудовскую Аравию, где я буду получать миллион в неделю, но что с того? Я получил около двух или трех предложений из Саудовской Аравии».

Он сказал мне: «Микел, у меня много денег. Ты знаешь, как я живу». Я ответил, что знаю. Он добавил: «Я ведь не трачу слишком много денег». И мы знаем, что это так. Эден не из тех, кто носит кричащие вещи, он носит одну пару кроссовок Nike уже очень долгое время. Азар сказал мне: «Я не трачу деньги, поэтому теперь у меня есть средства, чтобы спокойно жить со своей семьей и воспитывать своих детей».

Надеемся, что Азар наслаждается пенсией.