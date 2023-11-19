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🔥 Самые дорогостоящие игроки клубов АПЛ. 16 из них стоят больше £30 млн 😱

Манчестер Сити Манчестер Сити
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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Тоттенхэм Тоттенхэм
Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
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Букайо Сака Букайо Сака
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Бруно Гимараэс Бруно Гимараэс
Луис Диас Луис Диас
Футбол Футбол

Портал Transfermarkt с помощью Birmingham World составил рейтинг самых дорогих футболистов клубов АПЛ.

Не будем тянуть - с первым местом все предельно ясно. Эрлинг Холанд, представляющий «Манчестер Сити», - самый ценный игрок АПЛ. Его стоимость оценивается в £156,8 млн.

Перейдем к остальным клубам.

1) Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - £156,8 млн;

2) Букайо Сака («Арсенал») - £104,6 млн;

3) Мойсес Кайседо («Челси») - £58,4 млн;

4) Бруно Гимараэс («Ньюкасл») - £74,1 млн;

5) Луис Диас («Ливерпуль») - £65,4 млн;

5) Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») - £65,4 млн;

7) Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм») - £61 млн;

8) Лукас Пакета («Вест Хэм») - £56,6 млн;

9) Эван Фергюсон («Брайтон») - £55,6 млн;

10) Мусса Диаби («Астон Вилла») - £47,9 млн;

10) Жоау Пальинья («Фулхэм») - £47,9 млн;

12) Амаду Онана («Эвертон») - £43,6 млн;

13) Эберечи Эзе  («Кристал Пэлас») - £41,8 млн;

14) Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форрест») - £34,9 млн;

15) Бриан Мбемо («Брентфорд») - £30,5 млн;

15) Макс Килман («Вулверхэмптон») - £30,5 млн;

17) Данго Уаттара («Борнмут») - £21,8 млн;

18) Сандер Берге («Бернли») - £17,4 млн;

18) Анель Ахмедходжич («Шеффилд Юнайтед») - £17,4 млн;

20) Альберт Самби Локонга («Лутон») - £13,1 млн;

2 комментария

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Dmitry Koway
Ответ Adi Mov
У Кайседо опечатка, не может он стоить 58.4млн и быть на 3-м месте. Скорее всего 88.4 или 98.4
тебя сам перечень фамилий не смутил?) здесь перечисляются именно самый дорогой игрок из каждой из 20 команд
+1
0
+1
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Adi Mov
У Кайседо опечатка, не может он стоить 58.4млн и быть на 3-м месте. Скорее всего 88.4 или 98.4
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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