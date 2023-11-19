🔥 Самые дорогостоящие игроки клубов АПЛ. 16 из них стоят больше £30 млн 😱

Портал Transfermarkt с помощью Birmingham World составил рейтинг самых дорогих футболистов клубов АПЛ.

Не будем тянуть - с первым местом все предельно ясно. Эрлинг Холанд, представляющий «Манчестер Сити», - самый ценный игрок АПЛ. Его стоимость оценивается в £156,8 млн.

Перейдем к остальным клубам.

1) Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - £156,8 млн;

2) Букайо Сака («Арсенал») - £104,6 млн;

3) Мойсес Кайседо («Челси») - £58,4 млн;

4) Бруно Гимараэс («Ньюкасл») - £74,1 млн;

5) Луис Диас («Ливерпуль») - £65,4 млн;

5) Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») - £65,4 млн;

7) Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм») - £61 млн;

8) Лукас Пакета («Вест Хэм») - £56,6 млн;

9) Эван Фергюсон («Брайтон») - £55,6 млн;

10) Мусса Диаби («Астон Вилла») - £47,9 млн;

10) Жоау Пальинья («Фулхэм») - £47,9 млн;

12) Амаду Онана («Эвертон») - £43,6 млн;

13) Эберечи Эзе («Кристал Пэлас») - £41,8 млн;

14) Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форрест») - £34,9 млн;

15) Бриан Мбемо («Брентфорд») - £30,5 млн;

15) Макс Килман («Вулверхэмптон») - £30,5 млн;

17) Данго Уаттара («Борнмут») - £21,8 млн;

18) Сандер Берге («Бернли») - £17,4 млн;

18) Анель Ахмедходжич («Шеффилд Юнайтед») - £17,4 млн;

20) Альберт Самби Локонга («Лутон») - £13,1 млн;