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🔥 🙌 🔥 Беллингем - первый в истории лауреат премии Golden Boy из «Реала». Англичанин прервал гегемонию «Барсы», опередив Бальде

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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем выиграл награду Golden Boy, которую ежегодно вручает газета Tuttosport.

Он стал первым в истории игроком «Реала», выигравшим этот приз.

Беллингем забил 14 мячей и отдал семь голевых передач за «Боруссию Дортмунд» в прошлом сезоне, прежде чем феноменально стартовать в мадридском клубе, оформив 13 голов в 14 играх.

Список топ-5 Golden Boy-2023 выглядит следующим образом.

1. Джуд Беллингем («Реал Мадрид»).

2. Алехандро Бальде («Барселона»).

3. Антониу Силва («Бенфика»).

4. Джамал Мусиала («Бавария»).

5. Хави Симонс («ПСЖ»/«РБ Лейпциг»).

Последними тремя обладателями награду были Гави, Педри и Эрлинг Холанд.

10 комментариев

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predMBAPPE
Ответ danya29
Только Джуд заслужил эту награду благодаря игре в БВБ, а не Реале
так же как ЗМ Месси в Барсе и практически свободным агентом)))
+3
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+3
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Парвез
Балде выше Мусиала?
Это хаос
+2
0
+2
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DimaBayern
Мусиала даже не второй(
+1
0
+1
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H23
Ого! Отпередил САМОГО Бальде?!! Невероятно!

(Бальде на сегодняшний день, это жутчайший провал Барселоны. Таких тупых, бестолковых и практически бесполезных крайков в Барсе давно не было.)
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Игорь Климов
Нужно понимать, что эту награду дают за прошлым сезон, а не по результатам наступившего.
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Dr.S
Ответ danya29
Только Джуд заслужил эту награду благодаря игре в БВБ, а не Реале
Хорошая шутка))) если бы не мощный старт в Мадриде отдали бы Мусиале.
+2
-2
0
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Kugotov Artur
Ответ Dr.S
Хорошая шутка))) если бы не мощный старт в Мадриде отдали бы Мусиале.
не отдали бы
0
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Garik Babayan
Ответ Dr.S
Хорошая шутка))) если бы не мощный старт в Мадриде отдали бы Мусиале.
а нечего что 2 место занял Балде???
0
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Dr.S
Ответ Dr.S
Хорошая шутка))) если бы не мощный старт в Мадриде отдали бы Мусиале.
Сравните стату в бд и в этом сезоне это небо и земля
0
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