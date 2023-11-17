🔥 🙌 🔥 Беллингем - первый в истории лауреат премии Golden Boy из «Реала». Англичанин прервал гегемонию «Барсы», опередив Бальде
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем выиграл награду Golden Boy, которую ежегодно вручает газета Tuttosport.
Он стал первым в истории игроком «Реала», выигравшим этот приз.
Беллингем забил 14 мячей и отдал семь голевых передач за «Боруссию Дортмунд» в прошлом сезоне, прежде чем феноменально стартовать в мадридском клубе, оформив 13 голов в 14 играх.
Список топ-5 Golden Boy-2023 выглядит следующим образом.
1. Джуд Беллингем («Реал Мадрид»).
2. Алехандро Бальде («Барселона»).
3. Антониу Силва («Бенфика»).
4. Джамал Мусиала («Бавария»).
5. Хави Симонс («ПСЖ»/«РБ Лейпциг»).
Последними тремя обладателями награду были Гави, Педри и Эрлинг Холанд.
Это хаос
(Бальде на сегодняшний день, это жутчайший провал Барселоны. Таких тупых, бестолковых и практически бесполезных крайков в Барсе давно не было.)