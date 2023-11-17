🔥 🙌 🔥 Беллингем - первый в истории лауреат премии Golden Boy из «Реала». Англичанин прервал гегемонию «Барсы», опередив Бальде

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем выиграл награду Golden Boy, которую ежегодно вручает газета Tuttosport.

Он стал первым в истории игроком «Реала», выигравшим этот приз.

Беллингем забил 14 мячей и отдал семь голевых передач за «Боруссию Дортмунд» в прошлом сезоне, прежде чем феноменально стартовать в мадридском клубе, оформив 13 голов в 14 играх.

Список топ-5 Golden Boy-2023 выглядит следующим образом.

1. Джуд Беллингем («Реал Мадрид»).

2. Алехандро Бальде («Барселона»).

3. Антониу Силва («Бенфика»).

4. Джамал Мусиала («Бавария»).

5. Хави Симонс («ПСЖ»/«РБ Лейпциг»).

Последними тремя обладателями награду были Гави, Педри и Эрлинг Холанд.