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Клаудио Браво предположил, почему Неймар не смог заменить Месси. Все дело в отношении самого игрока к игре

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Играли вместе в «Барселоне».

Вратарь «Бетиса» Клаудио Браво два года − с 2014 по 2016 − провел в «Барселоне». В каталонском клубе он бок о бок играл с Лионелем Месси и Неймаром.

Бразильца называли будущей мировой звездой, прочили ему много «Золотых мячей», а так как он на 5 лет младше аргентинца, то называли будущей заменой для Лео. Однако не вышло: после четырех сезонов в «Барселоне» Неймар ушел в «ПСЖ», а сейчас в 31 год оказался в Саудовской Аравии.

Клаудио Браво считает, что в не достижении уровня Месси виноват только сам Неймар: «Возможно, что он требовал от себя не то, чего требовали от него другие. Ты можешь быть очень талантлив, но если ты не выкладываешься каждый день, то достичь чего-то невозможно».

Вероятно, чилиец прав. Неймар в раннем возрасте осознал свою звездность и снизил к себе требования. В некоторые моменты казалось, что футбол для него не на первом месте. Не помогали раскрывать себя травмы, которые он получал из-за своего стиля игры.

1 комментарий

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Kaloyan Yalamov
Ней очкнь далеко от Лео. При этом, он сам, очень хорош, но и правда перегорел и зазнался и просто тупо не дошел до возможного себя.
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+2
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