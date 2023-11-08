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В Аргентине трагедия из-за поражения в финале Кубка Либертадорес: один из фанатов покончил с собой, местная федерация «отменила» «Флуминенсе»

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В этой стране футбол - точно больше, чем игра.

«Флуминенсе» в минувшие выходные победил «Бока Хуниорс» (2:1) в финале Кубка Либертадорес. Основное время завершилось вничью – 1:1, победный гол на 99-й минуте забил бразильский форвард Джон Кеннеди Батиста.

«Флуминенсе» впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес. Команда ранее лишь раз играла в финале – в 2008-м уступили эквадорскому «ЛДУ Кито» по сумме двух матчей (2:4, 3:1, пенальти – 1:3).

Бразильские клубы берут кубок пятый год подряд – по два раза это делали «Фламенго» и «Палмейрас». По общему количеству трофеев аргентинские команды пока впереди – 25 против 23.

После матча 23-летний полицейский Марсело Моралес, болевший за «Боку», покончил с собой. Мать фаната подтвердила, что сын сделал это из-за поражения любимого клуба.

Не смогли избежать эмоций и Федерации футбола Аргентины - там приняли запрет на ношение футболок «Флуминенсе» на всех стадионах Аргентины.

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