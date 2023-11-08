Гаспачо
Блог

Фанатам «Ньюкасла» понравились нереально низкие цены на гостевой сектор. Они отблагодарили «Дортмунд» баннером 👏

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Клубы Клубы
Ньюкасл Ньюкасл
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
бундеслига Германия бундеслига Германия
Ханс-Йоахим Ватцке
Футбол Футбол

Респект немцам за понимание.

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов «Дортмунд» на «Сигнал Идуна Парк» принимал гостей из «Ньюкасла». Хозяева одержали сухую победу со счетом 2:0 (Фюллькруг и Брандт).

Во время матча проходило сразу две акции: болельщики «Дортмунда» протестовали против реформ ЛЧ, а фанаты «Ньюкасла» внезапно выразили респект руководству принимающей стороны.

На гостевом секторе появился баннер следующего содержания: «Меняем 20 фунтов − благодарим BVB».

На самом деле, за стоячее место за воротами болельщики «сорок» заплатили даже не 20 фунтов или евро, а всего 18,5. Это нереально низкая цена по меркам как АПЛ, так и Лиги чемпионов.

«Мы очень довольны этим, − сказал в среду генеральный директор «Дортмунда» Ханс-Йоахим Ватцке. − Нас очень раздражает, когда наши болельщики в еврокубках платят почти 70 евро за самый дешевый билет».

Также Ватцке не преминул выразить благодарность болельщикам «Ньюкасла»: «За их спортивное, честное поведение. Как в Англии, так и здесь, в Дортмунде».

Похоже, что Ханс-Йоахим совсем не обиделся на то, что в Англии клубный автобус оштрафовали за неправильную парковку 😂

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий