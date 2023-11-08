Фанатам «Ньюкасла» понравились нереально низкие цены на гостевой сектор. Они отблагодарили «Дортмунд» баннером 👏

Респект немцам за понимание.

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов «Дортмунд» на «Сигнал Идуна Парк» принимал гостей из «Ньюкасла». Хозяева одержали сухую победу со счетом 2:0 (Фюллькруг и Брандт).

Во время матча проходило сразу две акции: болельщики «Дортмунда» протестовали против реформ ЛЧ, а фанаты «Ньюкасла» внезапно выразили респект руководству принимающей стороны.

На гостевом секторе появился баннер следующего содержания: «Меняем 20 фунтов − благодарим BVB».

На самом деле, за стоячее место за воротами болельщики «сорок» заплатили даже не 20 фунтов или евро, а всего 18,5. Это нереально низкая цена по меркам как АПЛ, так и Лиги чемпионов.

«Мы очень довольны этим, − сказал в среду генеральный директор «Дортмунда» Ханс-Йоахим Ватцке. − Нас очень раздражает, когда наши болельщики в еврокубках платят почти 70 евро за самый дешевый билет».

Также Ватцке не преминул выразить благодарность болельщикам «Ньюкасла»: «За их спортивное, честное поведение. Как в Англии, так и здесь, в Дортмунде».

Похоже, что Ханс-Йоахим совсем не обиделся на то, что в Англии клубный автобус оштрафовали за неправильную парковку 😂