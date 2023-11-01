Венгер признался, какие испанские команды мог возглавить. В одну звали несколько раз

Остался верен «Арсеналу».

Во время интервью телеканалу beIN Sports экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который сейчас занимает должность руководителя отдела ФИФА по развитию футбола, признался, что его много раз звали в работать испанские гранды.

«Я мог возглавить «Мадрид» два или три раза. Однажды меня позвали в «Барселону».

Последняя новость о «Барселоне» и Венгере датируется 2020 годом, когда француз уже завершил тренерскую карьеру. Тогда каталонский клуб возглавлял Кике Сетьен и команда показывала невзрачную игру.

В 2019 году Арсен Венгер давал чуть больше информации про приглашение в «Мадрид». Тогда он заявил следующее:

«Что касается моего перехода в «Реал», то каждый живет согласно своим ценностям. Тогда «Арсенал» был в середине пути. Мы только построили новый стадион и должны были вернуть деньги. Я пообещал руководству, что останусь, и не сожалею о своем решении».

Получается, что речь идет о 2006-2010-х годах. Это были не лучшие времена для «королевского клуба». Тогда «Мадрид» возглавляли Фабио Капелло, Бернд Шустер, Хуанде Рамос и Мануэль Пеллегрини. Команда взяла два чемпионства и один Суперкубок Испании. В еврокубках у «сливочных» ничего не выходило.

А как вы думаете, помог ли Арсен Венгер тому «Реалу» и той «Барселоне»? Пишите в комментариях.