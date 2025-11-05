Диас высказался впервые после травмы Хакими. Его соцсети завалены расистскими комментариями 😡

Луис Диас – главное действующее лицо матча «ПСЖ» и «Баварии» в четвертом туре лигового этапа ЛЧ. За первый тайм колумбиец успел оформить дубль и получить прямую красную за фол на Ашрафе Хакими.

Весь второй тайм мюнхенцы провели в меньшинстве, но пропустили всего один гол – дубля Лучо хватило для победы 2:1. «Бавария» обыграла всех соперников в первых 16-ти матчах сезона-2025/26.

Конечно, травма Хакими стала одной из основных тем послематчевых обсуждений. Поклонники Ашрафа заполнили соцсети Диаса – комментарии грубые и даже расистские. Общий посыл ясен по одним только эмодзи.

На следующий день после матча Диас вышел на связь с болельщиками. Он написал:

«Вечер, полный эмоций. Футбол всегда напоминает нам о том, что за 90 минут может случиться все – и лучшее, и худшее. Мне было грустно не доиграть матч вместе с моими товарищами по команде, но я горжусь их невероятными усилиями. Желаю Хакими скорейшего возвращения на поле».

По данным Marca , у Хакими диагностирован разрыв синдесмоза с легким повреждением дельтовидной связки голеностопа. Он пропустит около двух месяцев.

Здоровья!