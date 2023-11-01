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Главный аргумент голосовавших за Месси – чемпионат мира. Но только 7 игроков забирали обе награды в один год

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На днях Лионель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч». Вокруг голосования до сих пор много критики, но главный аргумент за Месси – чемпионат мира-2022. Однако не всегда побелители ЧМ забирали «ЗМ» в тот же год – в списке теперь только семь имен.

Вот все легенды, которым удалось выиграть ЧМ и «ЗМ» в один год.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Бобби Чарльтон (1966)

🇮🇹 Паоло Росси (1982)

🇩🇪 Лотар Маттеус (1990)

🇫🇷 Зинедин Зидан (1998)

🇧🇷 Роналдо (2002)

🇮🇹 Фабио Каннаваро (2006)

🇦🇷 Лионель Месси (2022/23)

Cannavaro über Zidane-Kopfstoß gegen Materazzi im WM-Finale 2006: "Kann mich an das Geräusch erinnern"

27 комментариев

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VERBLYUD
Ответ Милан фан.
ЧМ это командная награда, Месси ничего там не показал прям такого гениального на ЧМ, а Холанд выиграл требл и забил больше всех в Европе, несправедливая награда 👎
Требл - это командные трофеи, Холанд ничего там не показал прям такого гениального, а Месси выиграл ЧМ и стал лучшим игроком турнира, справедливая награда👍
+18
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Domian
Сразу навскидку:
1986 забирал бы Марадона
1994 Ромарио
1978 Кемпес
1958 Пеле
1962 Гарринча
1970 Пеле

Просто раньше не вручали не европейцам.
+7
-1
+6
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Domian
Ответ VERBLYUD
До 1995 года ЗМ могли получать только Европейцы, а так: 1958 - Пеле 1962 - Гарринча 1970 - Пеле 1974 - Кройф(МВП ЧМ) 1978 - Кемпес 1986 - Марадона 1990 - Марадона 1994 - Ромарио 2018 - Модрич(МВП ЧМ)
Ну железно получали бы ЗМ:
1958 Пеле
1962 Гарринча
1970 Пеле
1978 Кемпес
1985 Марадона
1994 Ромарио
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Domian
Ответ VERBLYUD
До 1995 года ЗМ могли получать только Европейцы, а так: 1958 - Пеле 1962 - Гарринча 1970 - Пеле 1974 - Кройф(МВП ЧМ) 1978 - Кемпес 1986 - Марадона 1990 - Марадона 1994 - Ромарио 2018 - Модрич(МВП ЧМ)
В итоге мы имеем факт, что большинство ЗМ в год ЧМ ушли бы триумфаторам турнира.
Тот же зм 1994 взял стоичков, но лучшим по версии ФИФА стал Ромарио и ЗМ был бы его, если бы вручали не европейцам.
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Luis S-Z
До 1995 ЗМ был совсем другой наградой. Именно международной и самой значимой наградой ЗМ стал только с 1995, когда стали оценивать игроков со всего мира. Сам Франс Футбол проводил переоценку ЗМ, согласно которой ЗМ должны были получить Пеле, Марадона, Кемпес и Ромарио.
Всегда ЗМ получали игроки, достойно игравшие на ЧМ. Победители ЧМ, призеры, лучшие бомбардиры.
Либо хотя бы просто игроки, игравшие на ЧМ, было только одно исключение.
Игрок, пропустивший ЧМ, не имеет никакого морального права на что-то претендовать конкретно в этот год. В сравнении с ЧМ весь клубный мусор, вместе взятый, ничего не стоит.
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Domian
Ответ vladimir.kostrichko
Конечно ЧМ главный турнир по значимости,но все равно вручать ЗМ только по его результатам крайне несправедливо. Особенно это было видно в 2006-ом году,когда Анри и Роналдиньо разрывали весь год а ЗМ получил вообще левый чел. Я фанат Ливерпуля,но признаю,что Холланд весь год стоял выше всех футболистов-сделал очень крутой рекорд в самой сложной лиге мира и выиграл требл .Многие сравнивают голы Месси и Хооланда,но по факту 1 гол в АПЛ стоит минимум 3 -ех голов в Лиге 1. Для фанатов Месси,которые приводят аргумент Каннаваро-мол он тоже не забил голы но красиво себя показал,Ван Дайк в 2019-ом 80 матчей не давал себя обыгрвать,выиграл ЛЧ(главный турнир того года). Или это как всегда другое.
ЛЧ выиграл Ливерпуль и в Ливерпуле были как минимум более яркие Салах, Мане и Фирмино.
Почему начали пиарить Ван Дейка это вопрос.
Какой он топ мы видим уже несколько сезонов.
А уж кому и давать из Ливерпуля ЗМ, то Клоппу.
Это его детище.
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Domian
Ответ vladimir.kostrichko
80 матчей не давать себя обыгрывать-это мировой рекорд(И это играя в АПЛ самой лучшей лиге а не в Лиге 1 или в Эредивизии)... даже не представляю,что кто-то сможет этоповторить.Даже сам Ван Дайк.
Про это не давать себя обыграть мемы постили со скоростью света, сейчас над этим только поржать.
Топорный довольно защитник Вирджил.
Какой ему ЗМ, успокойся.
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VERBLYUD
До 1995 года ЗМ могли получать только Европейцы, а так:
1958 - Пеле
1962 - Гарринча
1970 - Пеле
1974 - Кройф(МВП ЧМ)
1978 - Кемпес
1986 - Марадона
1990 - Марадона
1994 - Ромарио
2018 - Модрич(МВП ЧМ)
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Александр Шейфер
Блин, не нравится Золотой Мяч, есть же Globe Soccer Awards. Там все нормально вроде
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Тимур Мударисов
"Всего лишь 7 раз". Краткая сводка: с 1966-го года (первого такого случая, который описывается) было 15 ЧМ. Из них 7 раз люди брали и ЗМ и ЧМ. Из оставшихся 8 случаев: в 70-м ЗМ взял Герд Мюллер (3 место ЧМ и лучший бомбардир ЧМ), в 74-м ЗМ взял Йохан Кройф (лучший игрок турнира + 2 место ЧМ), в 94-м ЗМ взял Стоичков (лучший бомбардир турнира + 4-е место с Болгарией) и в 18-м году взял Лука (2-е место ЧМ + лучший игрок турнира).
Так что не надо тут "ля-ля" о том, что ЧМ не важен.

Из 8-и оставшихся кейсов половина так или иначе связана с важностью ЧМ. И еще 4-е это: либо странные ЗМ (Месси + Роналду), либо ЗМ не давали южноамериканцам (по правилам ЗМ).

В чем проблема?
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Vlad Zhadejko
Ответ vladimir.kostrichko
Конечно ЧМ главный турнир по значимости,но все равно вручать ЗМ только по его результатам крайне несправедливо. Особенно это было видно в 2006-ом году,когда Анри и Роналдиньо разрывали весь год а ЗМ получил вообще левый чел. Я фанат Ливерпуля,но признаю,что Холланд весь год стоял выше всех футболистов-сделал очень крутой рекорд в самой сложной лиге мира и выиграл требл .Многие сравнивают голы Месси и Хооланда,но по факту 1 гол в АПЛ стоит минимум 3 -ех голов в Лиге 1. Для фанатов Месси,которые приводят аргумент Каннаваро-мол он тоже не забил голы но красиво себя показал,Ван Дайк в 2019-ом 80 матчей не давал себя обыгрвать,выиграл ЛЧ(главный турнир того года). Или это как всегда другое.
Понимаю, что Вам, как фанату Ливерпуля, сложно быть объективным в этом вопросе, ровно как и мне(фанат Барсы). Однако сам факт того, что ван Дейк говорит, что ЗМ в том году заслужил Месси, много о чем говорит. Также его поддержал Мане и Каррагер. Не хочу обесценивать достижения ван Дейка, но по статистике в плей-офф ЛЧ он был даже хуже Пике(скину ссылку на статью, так как не удается скинуть ссылку только на картинку: https://m.sports.ru/tribuna/blogs/alejandro_marquez/2655724.html?). В этом году Месси заслуженно получил ЗМ, хотя если бы его получил Холанд, де Брюйне или Родри, вопросов бы также не было. Проблема Холанда в том, что Сити действует как единый механизм, в котором важна каждая деталь. Поэтому в свое время ЗМ не выиграли ХавИньеста, Кроос и много кто ещё
Надеюсь, понятно объяснил)
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Hammer22
Ответ Domian
Ну железно получали бы ЗМ: 1958 Пеле 1962 Гарринча 1970 Пеле 1978 Кемпес 1985 Марадона 1994 Ромарио
И вот в итоге вместо семи реально было бы 13 из возможных 17. Так и выходит, что ЧМ - важнейший фактор. Пусть не 100% совпадение, но очень близко к тому.

Не попадают в список Кройф в 74-м, Месси в 2010, Роналду в 2014 и Модрич в 2018. В 74-м Кройфа обогнал Беккенбауэра ненамного (116 против 105). В 2010-м Месси победил за счет голосов тренеров и капитанов. Тогда ведь ЗМ забрал себе ФИФА и поменял процедуру голосования, вот при нынешней системе победил бы скорее даже Снейдер, а не Иньеста. В 2014-м снова ФИФА проводил голосование, и Роналду победил с большим отрывом. Ну у него в тот год и ЛЧ была и 50+ голов, а у немцев Нойер и Мюллер, конечно, хороши были на ЧМ, но, видимо, посчитали, что личных достижений недостаточно. Модрич в 2018-м по совокупности, видимо, получил, хотя Гризманн тоже хороший сезон провел.
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Domian
Ответ Hammer22
И вот в итоге вместо семи реально было бы 13 из возможных 17. Так и выходит, что ЧМ - важнейший фактор. Пусть не 100% совпадение, но очень близко к тому. Не попадают в список Кройф в 74-м, Месси в 2010, Роналду в 2014 и Модрич в 2018. В 74-м Кройфа обогнал Беккенбауэра ненамного (116 против 105). В 2010-м Месси победил за счет голосов тренеров и капитанов. Тогда ведь ЗМ забрал себе ФИФА и поменял процедуру голосования, вот при нынешней системе победил бы скорее даже Снейдер, а не Иньеста. В 2014-м снова ФИФА проводил голосование, и Роналду победил с большим отрывом. Ну у него в тот год и ЛЧ была и 50+ голов, а у немцев Нойер и Мюллер, конечно, хороши были на ЧМ, но, видимо, посчитали, что личных достижений недостаточно. Модрич в 2018-м по совокупности, видимо, получил, хотя Гризманн тоже хороший сезон провел.
Верно, ЧМ определяет.
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Domian
Ответ Хусрав Курбонов
Вот если бы была обратная ситуация, то есть Холанд выиграл ЧМ, а Месси забил больше всех, выиграл ЛЧ и требл, то фаны Месси бы заявляли, что ЗМ это персональная награда и в связи с этим вручать должны исключительно Месси. Просто массивная толпа двуликих идиотов. Что касается организатора ЗМ France Football, то причина вручения Месси ЗМ просто очевидна с точки зрения маркетинга, просто Месси существенно популярнее Холанда, следовательно, денег будет привлечено больше, так как, если вручать ЗМ исходя из принципа кто выиграл ЧМ, то тот же Ди Мария или вратарь сборной Аргентины больше заслуживают ЗМ. Фанаты Месси еще заявляют, что трудно быть фанатом Роналду в эпоху Мессии, но это не так. Быть фанатом Роналду в такой лютой несправедливости наоборот просто наслаждение, так так Роналду чист во всех отношениях по сравнению, и именно из-за этого еще больше начинаешь уважать Роналду.
Быть фанатом роналду это испытание и ты это сейчас доказваешь своей простыней боли)
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Killer_na_belom_barse$
Ответ VERBLYUD
Требл - это командные трофеи, Холанд ничего там не показал прям такого гениального, а Месси выиграл ЧМ и стал лучшим игроком турнира, справедливая награда👍
что меси показал гениального в 2010 и 2012??
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Tydeus
Ответ vladimir.kostrichko
Конечно ЧМ главный турнир по значимости,но все равно вручать ЗМ только по его результатам крайне несправедливо. Особенно это было видно в 2006-ом году,когда Анри и Роналдиньо разрывали весь год а ЗМ получил вообще левый чел. Я фанат Ливерпуля,но признаю,что Холланд весь год стоял выше всех футболистов-сделал очень крутой рекорд в самой сложной лиге мира и выиграл требл .Многие сравнивают голы Месси и Хооланда,но по факту 1 гол в АПЛ стоит минимум 3 -ех голов в Лиге 1. Для фанатов Месси,которые приводят аргумент Каннаваро-мол он тоже не забил голы но красиво себя показал,Ван Дайк в 2019-ом 80 матчей не давал себя обыгрвать,выиграл ЛЧ(главный турнир того года). Или это как всегда другое.
Это Каннаваро-то левый чел? Лучший защитник мира в тот момент, полгода в Юве, полгода в Реале топовые.
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Александр Опёнышев
Ответ vladimir.kostrichko
Конечно ЧМ главный турнир по значимости,но все равно вручать ЗМ только по его результатам крайне несправедливо. Особенно это было видно в 2006-ом году,когда Анри и Роналдиньо разрывали весь год а ЗМ получил вообще левый чел. Я фанат Ливерпуля,но признаю,что Холланд весь год стоял выше всех футболистов-сделал очень крутой рекорд в самой сложной лиге мира и выиграл требл .Многие сравнивают голы Месси и Хооланда,но по факту 1 гол в АПЛ стоит минимум 3 -ех голов в Лиге 1. Для фанатов Месси,которые приводят аргумент Каннаваро-мол он тоже не забил голы но красиво себя показал,Ван Дайк в 2019-ом 80 матчей не давал себя обыгрвать,выиграл ЛЧ(главный турнир того года). Или это как всегда другое.
Про ВВД фаны ливерпуля могут петь сколько угодно, но по этой логике условный Рамос должен был каждый год брать, ведь Вирджил мягко говоря даже на пике до него не дотягивал, про вот эти вот ваши "его никто не обыгрывал" петь не надо, как можно обыграть игрока, который не вступает в отбор?
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