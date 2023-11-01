На днях Лионель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч». Вокруг голосования до сих пор много критики, но главный аргумент за Месси – чемпионат мира-2022. Однако не всегда побелители ЧМ забирали «ЗМ» в тот же год – в списке теперь только семь имен.

Вот все легенды, которым удалось выиграть ЧМ и «ЗМ» в один год.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Бобби Чарльтон (1966)

🇮🇹 Паоло Росси (1982)

🇩🇪 Лотар Маттеус (1990)

🇫🇷 Зинедин Зидан (1998)

🇧🇷 Роналдо (2002)

🇮🇹 Фабио Каннаваро (2006)

🇦🇷 Лионель Месси (2022/23)