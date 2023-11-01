Главный аргумент голосовавших за Месси – чемпионат мира. Но только 7 игроков забирали обе награды в один год
На днях Лионель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч». Вокруг голосования до сих пор много критики, но главный аргумент за Месси – чемпионат мира-2022. Однако не всегда побелители ЧМ забирали «ЗМ» в тот же год – в списке теперь только семь имен.
Вот все легенды, которым удалось выиграть ЧМ и «ЗМ» в один год.
🏴 Бобби Чарльтон (1966)
🇮🇹 Паоло Росси (1982)
🇩🇪 Лотар Маттеус (1990)
🇫🇷 Зинедин Зидан (1998)
🇧🇷 Роналдо (2002)
🇮🇹 Фабио Каннаваро (2006)
🇦🇷 Лионель Месси (2022/23)
1986 забирал бы Марадона
1994 Ромарио
1978 Кемпес
1958 Пеле
1962 Гарринча
1970 Пеле
Просто раньше не вручали не европейцам.
1958 Пеле
1962 Гарринча
1970 Пеле
1978 Кемпес
1985 Марадона
1994 Ромарио
Тот же зм 1994 взял стоичков, но лучшим по версии ФИФА стал Ромарио и ЗМ был бы его, если бы вручали не европейцам.
Всегда ЗМ получали игроки, достойно игравшие на ЧМ. Победители ЧМ, призеры, лучшие бомбардиры.
Либо хотя бы просто игроки, игравшие на ЧМ, было только одно исключение.
Игрок, пропустивший ЧМ, не имеет никакого морального права на что-то претендовать конкретно в этот год. В сравнении с ЧМ весь клубный мусор, вместе взятый, ничего не стоит.
Почему начали пиарить Ван Дейка это вопрос.
Какой он топ мы видим уже несколько сезонов.
А уж кому и давать из Ливерпуля ЗМ, то Клоппу.
Это его детище.
Топорный довольно защитник Вирджил.
Какой ему ЗМ, успокойся.
1958 - Пеле
1962 - Гарринча
1970 - Пеле
1974 - Кройф(МВП ЧМ)
1978 - Кемпес
1986 - Марадона
1990 - Марадона
1994 - Ромарио
2018 - Модрич(МВП ЧМ)
Так что не надо тут "ля-ля" о том, что ЧМ не важен.
Из 8-и оставшихся кейсов половина так или иначе связана с важностью ЧМ. И еще 4-е это: либо странные ЗМ (Месси + Роналду), либо ЗМ не давали южноамериканцам (по правилам ЗМ).
В чем проблема?
Надеюсь, понятно объяснил)
Не попадают в список Кройф в 74-м, Месси в 2010, Роналду в 2014 и Модрич в 2018. В 74-м Кройфа обогнал Беккенбауэра ненамного (116 против 105). В 2010-м Месси победил за счет голосов тренеров и капитанов. Тогда ведь ЗМ забрал себе ФИФА и поменял процедуру голосования, вот при нынешней системе победил бы скорее даже Снейдер, а не Иньеста. В 2014-м снова ФИФА проводил голосование, и Роналду победил с большим отрывом. Ну у него в тот год и ЛЧ была и 50+ голов, а у немцев Нойер и Мюллер, конечно, хороши были на ЧМ, но, видимо, посчитали, что личных достижений недостаточно. Модрич в 2018-м по совокупности, видимо, получил, хотя Гризманн тоже хороший сезон провел.