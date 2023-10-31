🍻 Англичанам жить: на ЧМ-2034 в Саудовской Аравии будет разрешено употреблять алкоголь

Саудовская Аравия планирует разрешить продажу алкоголя во время чемпионата мира по футболу 2034 года.

Напомним, что Саудовская Аравия на данный момент является единственным кандидатом на проведение турнира, поскольку Австралия отказалась подавать заявку.

Источник The Sun сообщает, что фанатам будет разрешено приобретать алкоголь в отелях, а также в специальных фанзонах. Решение уже принято.

Хорошая идея? Или в лучше как в Катаре?