Гаспачо
Блог

Фабрицио Романо рассказал, кто возьмет Трофей Копа и награду Golden Boy. Главные претенденты – Беллингем и Мусиала

Джамал Мусиала Джамал Мусиала
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Бавария Бавария
Ла Лига Ла Лига
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
бундеслига Германия бундеслига Германия
Реал Мадрид Реал Мадрид
Фабрицио Романо
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Считанные часы остались до начала церемонии вручения «Золотого мяча». Вместе с главной индивидуальной наградой организаторы вручат другие призы: женский «Золотой мяч», Трофей Яшина и, конечно, Трофей Копа.

На награду лучшему молодому игроку по итогам минувшего сезона серьезно претендуют Беллингем и Мусиала. Журналисты и букмекеры уже несколько месяцев сообщают, что приз будет разыгран именно между этими игроками.

Наконец, свое слово сказал Фабрицио Романо. По его данным, награда отправится в Мадрид:

«Как ожидается, Джуд Беллингем на сегодняшней церемонии вручения «Золотого мяча» получит Трофей Копа как лучший талант года.

Все указывает на то, что Джуд также получит Golden Boy в декабре, ожидаю подтверждения этой информации».

В сезоне 2022/23 Мусиала провел 47 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 16 ассистов. Беллингем в составе дортмундской «Боруссии» отыграл 42 матча, в которых записал на свой счет 14 голов и 7 ассистов.

Помимо сухих цифр нужно отметить, что Джамал забил решающий гол в последнем туре Бундеслиги, позволив «Баварии» обойти «Боруссию» в борьбе за чемпионство. А Джуд, в свою очередь, был назван лучшим игроком сезона в немецком первенстве.

По вашему, кто должен взять награды лучшему молодому игроку по итогам сезона 2022/23? Делитесь мнением в комментариях.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рафаэль Хазиев
Ответ Panurge From hell
Джуд стал лучшим игроком Бундеслиги,где играл Джамал,и гораздо ярче играл на ЧМ и в ЛЧ.Ты походу кроме г+п в бундесе ни на что не посмотрел(у них разные позиции были)
Мусиала уже года 2 назад должен был получить, но получали всякие гави и педри
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wizard58
Хоть я и болельщик Реала, и восхищён игрой Джуда - за прошедший сезон Джамал должен получить награду. Но её конечно же отдадут Гаве
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Panurge From hell
Ответ wizard58
Хоть я и болельщик Реала, и восхищён игрой Джуда - за прошедший сезон Джамал должен получить награду. Но её конечно же отдадут Гаве
Джуд стал лучшим игроком Бундеслиги,где играл Джамал,и гораздо ярче играл на ЧМ и в ЛЧ.Ты походу кроме г+п в бундесе ни на что не посмотрел(у них разные позиции были)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Umar Yunuszoda
Ответ wizard58
Хоть я и болельщик Реала, и восхищён игрой Джуда - за прошедший сезон Джамал должен получить награду. Но её конечно же отдадут Гаве
Ты точно болельщик реал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дилшод
он заслужил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Panurge From hell
Ответ Рафаэль Хазиев
Мусиала уже года 2 назад должен был получить, но получали всякие гави и педри
жалко джамаля,наверно вместо гави он больше заслуживал(насчёт Педри спорно.За его феноменальную работоспособность в тот сезон заслужил)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий