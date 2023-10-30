Фабрицио Романо рассказал, кто возьмет Трофей Копа и награду Golden Boy. Главные претенденты – Беллингем и Мусиала

Считанные часы остались до начала церемонии вручения «Золотого мяча». Вместе с главной индивидуальной наградой организаторы вручат другие призы: женский «Золотой мяч», Трофей Яшина и, конечно, Трофей Копа.

На награду лучшему молодому игроку по итогам минувшего сезона серьезно претендуют Беллингем и Мусиала. Журналисты и букмекеры уже несколько месяцев сообщают, что приз будет разыгран именно между этими игроками.

Наконец, свое слово сказал Фабрицио Романо. По его данным, награда отправится в Мадрид:

«Как ожидается, Джуд Беллингем на сегодняшней церемонии вручения «Золотого мяча» получит Трофей Копа как лучший талант года.

Все указывает на то, что Джуд также получит Golden Boy в декабре, ожидаю подтверждения этой информации».

В сезоне 2022/23 Мусиала провел 47 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 16 ассистов. Беллингем в составе дортмундской «Боруссии» отыграл 42 матча, в которых записал на свой счет 14 голов и 7 ассистов.

Помимо сухих цифр нужно отметить, что Джамал забил решающий гол в последнем туре Бундеслиги, позволив «Баварии» обойти «Боруссию» в борьбе за чемпионство. А Джуд, в свою очередь, был назван лучшим игроком сезона в немецком первенстве.

По вашему, кто должен взять награды лучшему молодому игроку по итогам сезона 2022/23? Делитесь мнением в комментариях.