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«Я просто молился, чтобы мяч опустился ниже перекладины»: Кейн рассказал, как ему удалось забить гол со своей половины поля

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«Бавария» провела безумный матч против «Дармштадта» в 9-м туре Бундеслиги. Команды установили антирекорд турнира: впервые в истории немецкого первенства в первом тайме были удалены три футболиста.

На 4-й минуте встречи Йозуа Киммих получил первую в карьере прямую красную карточку. На 21-й минуте арбитр удалил Гьясулу, а на 41-й минуте поле покинул Маглица, оставив «Дармштадт» вдевятером. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

А во втором тайме «Бавария» просто разгромила гостей: за 37 минут подопечные Тухеля отправили в ворота «Дармштадта» восемь мячей. Кейн в этом матче оформил хет-трик и отдал ассист на Мусиалу.

Второй гол Харри может претендовать на лучшее взятие ворот в сезоне! Англичанин получил пас от Мюллера и пробил из центрального круга, не покидая своей половины поля.

Марсель Шуэн вышел из ворот, и Кейну удалось перебросить голкипера, отправив мяч точно в сетку ворот «Дармштадта».

Мяч Харри забрал себе на память.

После игры нападающий рассказал, как ему удалось забить столь эффектный гол:

«Это, наверное, один из лучших голов в моей карьере. Краем глаза я увидел вратаря в странной позиции. Мы вели в счете 5:0 [Харри путает – счет был 4:0], так что я подумал, почему бы не попытаться пробить.

Когда мяч был в воздухе, я просто молился, чтобы он опустился ниже перекладины. К счастью, так оно и вышло. Конечно, я пытался забить со своей половины поля и раньше, но этот гол получился идеальным».

Верно, Харри, гол и правда хорош.

2 комментария

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Меган Лайф
Ответ Dmitry Tendersfm
Позорище!!!
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