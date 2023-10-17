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😲 Месси воссоединится с «Ньюэллс Олд Бойз» уже в феврале. Вариант «Барселона» на обсуждении

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Лионелю Месси предстоит встреча с клубом, в котором он начинал свой футбольный путь.

В феврале 2024 года «Интер Майами» проведет товарищеский матч с «Ньюэллс Олд Бойз», подтверждает журналист Гастон Эдул из TyC Sports.

По его словам, клуб МЛС устроит эту игру в честь Месси.

Также «Интер» проведет два матча в Китае, желая воспользоваться возможностью для раскрутки собственного бренда.

В данный момент обсуждается возможность проведения товарищеского матча с «Барселоной».

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