«Ты заплатишь за это». Зять Осимхена рассказал, что Осимхен отправил полицию арестовать родную сестру

В жизни Виктора Осимхена новый неожиданный поворот. Зять Осимхена, Осита Около, выступил с серьезным обвинением, утверждая, что Виктор послал полицию арестовать свою родную сестру.

Об этом стало известно из твита итальянского журналиста Мирко Николино:

«Виктор, ты – зло! Я всего лишь попросил у тебя комиссионные (за переход из «Лилля» в «Наполи»), а вместо этого ты послал полицию избивать и домогаться моей жены (сестры Осимхена) голышом на улицах Нигерии. Вы заплатите за это».

Согласно твиту, инцидент произошел из-за того, что зять Осимхена потребовал долю за переход футболиста из «Лилля» в «Наполи» в 2019 году. Сообщается, что он был вовлечен в группу, которая занималась проработкой деталей сделки.