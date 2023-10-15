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«Ты заплатишь за это». Зять Осимхена рассказал, что Осимхен отправил полицию арестовать родную сестру

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Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Футбол Футбол

В жизни Виктора Осимхена новый неожиданный поворот. Зять Осимхена, Осита Около, выступил с серьезным обвинением, утверждая, что Виктор послал полицию арестовать свою родную сестру.

Об этом стало известно из твита итальянского журналиста Мирко Николино:

«Виктор, ты – зло! Я всего лишь попросил у тебя комиссионные (за переход из «Лилля» в «Наполи»), а вместо этого ты послал полицию избивать и домогаться моей жены (сестры Осимхена) голышом на улицах Нигерии. Вы заплатите за это».

Согласно твиту, инцидент произошел из-за того, что зять Осимхена потребовал долю за переход футболиста из «Лилля» в «Наполи» в 2019 году. Сообщается, что он был вовлечен в группу, которая занималась проработкой деталей сделки.

Why does Napoli star Victor Osimhen wear a mask? | Goal.com Cameroon

3 комментария

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Гейм Мастерс
Ответ singsinner2
а при чем тут зять осимхена к его переходу из лиль в наполи??
Может видели в статьях выражение "окружение такого-то игрока", так вот это вот оно, просто паразиты, друзья и родственники.
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singsinner2
а при чем тут зять осимхена к его переходу из лиль в наполи??
0
0
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UnforgivenX2
Ответ singsinner2
а при чем тут зять осимхена к его переходу из лиль в наполи??
в каком-то волшебном мире, может, и не имеет отношения, но в нашей реальности всё делается разными силами, включая и родственников, и криминал, и чёрт знает, что ещё. оттуда он и имел отношение...
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