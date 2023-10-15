«Ты заплатишь за это». Зять Осимхена рассказал, что Осимхен отправил полицию арестовать родную сестру
В жизни Виктора Осимхена новый неожиданный поворот. Зять Осимхена, Осита Около, выступил с серьезным обвинением, утверждая, что Виктор послал полицию арестовать свою родную сестру.
Об этом стало известно из твита итальянского журналиста Мирко Николино:
«Виктор, ты – зло! Я всего лишь попросил у тебя комиссионные (за переход из «Лилля» в «Наполи»), а вместо этого ты послал полицию избивать и домогаться моей жены (сестры Осимхена) голышом на улицах Нигерии. Вы заплатите за это».
Согласно твиту, инцидент произошел из-за того, что зять Осимхена потребовал долю за переход футболиста из «Лилля» в «Наполи» в 2019 году. Сообщается, что он был вовлечен в группу, которая занималась проработкой деталей сделки.
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