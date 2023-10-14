Криштиану полностью изменил сборную: без него в два раза реже ездили на турниры и не выигрывали трофеев

Сборная Португалии разогналась: в 2023-м, с приходом Роберто Мартинеса главным тренером, Роналду и компания победили во всех 7 матчах отбора к Евро-2024. Общий счет – 27:2.

Четверть голов португальцев в отборе – прямая заслуга Криштиану. Без него сборную представить трудно: до Роналду Португалия с трудом пробивалась на большие турниры, а в его эпоху – регулярный участник.

До Криштиану:

• 3 отбора на ЧМ;

• 3 отбора на Евро;

• ни одного большого трофея.

В эпоху Криштиану:

• 5 отборов на ЧМ;

• 6 отборов на Евро;

• 2 больших трофея (ЧЕ и Лига наций).