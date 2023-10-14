Криштиану полностью изменил сборную: без него в два раза реже ездили на турниры и не выигрывали трофеев
Сборная Португалии разогналась: в 2023-м, с приходом Роберто Мартинеса главным тренером, Роналду и компания победили во всех 7 матчах отбора к Евро-2024. Общий счет – 27:2.
Четверть голов португальцев в отборе – прямая заслуга Криштиану. Без него сборную представить трудно: до Роналду Португалия с трудом пробивалась на большие турниры, а в его эпоху – регулярный участник.
До Криштиану:
• 3 отбора на ЧМ;
• 3 отбора на Евро;
• ни одного большого трофея.
В эпоху Криштиану:
• 5 отборов на ЧМ;
• 6 отборов на Евро;
• 2 больших трофея (ЧЕ и Лига наций).
Таких киборгов больше не будет в футболе.
P.S Хасбика, который после тепличной барсы сходу обделался в фермер лиге - не предлагать.
Но это всё на самом деле фигня, его абсолютное величие доказано на клубном уровне, вершине футбола. Он и Ди Стефано - величайшие игроки в футболе в этои плане, а игры сборных - это не показатель в 21 веке.