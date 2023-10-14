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Криштиану полностью изменил сборную: без него в два раза реже ездили на турниры и не выигрывали трофеев

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Сборная Португалии разогналась: в 2023-м, с приходом Роберто Мартинеса главным тренером, Роналду и компания победили во всех 7 матчах отбора к Евро-2024. Общий счет – 27:2.

Четверть голов португальцев в отборе – прямая заслуга Криштиану. Без него сборную представить трудно: до Роналду Португалия с трудом пробивалась на большие турниры, а в его эпоху – регулярный участник.

До Криштиану:

• 3 отбора на ЧМ;

• 3 отбора на Евро;

• ни одного большого трофея.

В эпоху Криштиану:

• 5 отборов на ЧМ;

• 6 отборов на Евро;

• 2 больших трофея (ЧЕ и Лига наций).

 

8 комментариев

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Грегориан
Ну и к слову на его игре выросло уже целое поколение португальцев, которые будут стремиться превзойти его
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Leganessi
Ответ Direct free kick
Ибрагей тоже изменил свою сборную - 0 медалей, пролёты мимо ЧМ и невыходы из группы на ЕВРО. На первом же турнире без него - лучший результат XXI века 1/4 ЧМ пхах
Главное достижение ибрагея - наслаждаться хет-триком Рона в стыках на ЧМ 2014 года, выкинув шведа с турнира).
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Leganessi
Роналду выиграл ЧЕ за слабую сборную, что намного престижнее 3 ЧМ Пеле за топовейшую Бразилию. К тому же у Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах и чемпион-тащер в 3 сильнейших чемпионатах, став лучшим игроком всего мира.
Таких киборгов больше не будет в футболе.
P.S Хасбика, который после тепличной барсы сходу обделался в фермер лиге - не предлагать.
+4
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Nikolay Kozlov
Уж не знаю, почему до Криша Португалия не брала Лигу наций: то ли потому что Криш так велик , то ли потому что Лиги Наций не существовало)
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Слончик
Да, до КриРо это была сборная в лучшем случае талантливых неудачников.
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Direct free kick
Ибрагей тоже изменил свою сборную - 0 медалей, пролёты мимо ЧМ и невыходы из группы на ЕВРО. На первом же турнире без него - лучший результат XXI века 1/4 ЧМ пхах
+4
-4
0
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Real_v_dushe
Ответ Nikolay Kozlov
Уж не знаю, почему до Криша Португалия не брала Лигу наций: то ли потому что Криш так велик , то ли потому что Лиги Наций не существовало)
Роналду очевидно поднял уровень сборной портков. Напомню, что золотое поколение портков перрд Роналду сильно сыграло лишь 1 ТОП-турнир, на 2 ЧМ не смогло отобраться, а на ЧМ 2002, на который смогло, позорно вылетело из группы с Польшей, Кореей и США. Уже на дебютном Евро-2004 Роналду сыграл важнейшую роль для сборной, сделав 1+1 в полуфинале и затащив портков с финал.

Но это всё на самом деле фигня, его абсолютное величие доказано на клубном уровне, вершине футбола. Он и Ди Стефано - величайшие игроки в футболе в этои плане, а игры сборных - это не показатель в 21 веке.
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