Роналду - амбассадор боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну: поединок пройдет в Саудовской Аравии
Ходили слухи, что в шоу может поучаствовать и сам Криш - в качестве бойца.
Бой между Нганну и Фьюри пройдет 28 октября в Саудовской Аравии. Они подерутся по правилам бокса.
При этом Тайсон Фьюри гарантированно получит реванш, если проиграет Фрэнсису Нганну.
В начале сентября в Лондоне состоялась пресс-конференция в преддверии поединка - в рамках мероприятия бойцы провели битву взглядов.
Одним из главных лиц предстоящего боя стал Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср».
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