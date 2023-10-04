Роналду - амбассадор боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну: поединок пройдет в Саудовской Аравии

Ходили слухи, что в шоу может поучаствовать и сам Криш - в качестве бойца.

Бой между Нганну и Фьюри пройдет 28 октября в Саудовской Аравии. Они подерутся по правилам бокса.

При этом Тайсон Фьюри гарантированно получит реванш, если проиграет Фрэнсису Нганну.

В начале сентября в Лондоне состоялась пресс-конференция в преддверии поединка - в рамках мероприятия бойцы провели битву взглядов.

Одним из главных лиц предстоящего боя стал Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср».