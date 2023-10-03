Время Криштиану Роналду и Лионеля Месси постепенно уходит, однако споры, кто из них лучше, не угаснут еще долгие годы. У обоих мешки великих рекордов, но как выглядит история очных встреч?

• голы: Месси – 22, Криштиану – 21;

• ассисты: Месси – 12, Криштиану – 1;

• победы: Месси – 16, Криштиану – 11;

• призы игроку матча: Месси – 13, Криштиану – 1.