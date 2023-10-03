Гаспачо
Блог

Эпоха Месси и Роналду уходит. Изучаем, как они играли в очных встречах – так что лучше?

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Интер Майами Интер Майами
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы Клубы
Барселона Барселона
МЛС МЛС
Футбол Футбол

Время Криштиану Роналду и Лионеля Месси постепенно уходит, однако споры, кто из них лучше, не угаснут еще долгие годы. У обоих мешки великих рекордов, но как выглядит история очных встреч?

• голы: Месси – 22, Криштиану – 21;

• ассисты: Месси – 12, Криштиану – 1;

• победы: Месси – 16, Криштиану – 11;

• призы игроку матча: Месси – 13, Криштиану – 1.

Месси свой шанс использовал, Роналду — нет. Противостояние игроков на ЧМ :: Футбол :: РБК Спорт
🐐

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Прекратите их сравнивать. Лео уже всем доказал, что на другом уровне
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lalique
Лионель Месси впереди планеты всей!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Ну ещё победы Месси над Роналду значительнее ( финал ЛЧ в 2009 году и полуфиналы в сезоне 2010-2011) + Месси оформил хет трик в очных встречах и забивал со штрафного...

Единственное достижение Роналду это когда его сравнивают с Месси:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Лео - другой уровень
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
прощай Роналду
Месси лучший в истории!
Роналду красивый)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angel Moreno
text
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ekkart
Оба красавцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greatest Of All Time
Эль Класико на Сантиаго БернаЛЕО.

Месси: 22 матча. 15 голов. 9 ассистов. 1 ХЕТ-ТРИК.

Ранальду: 14 матчей. 5 голов. 0 ассистов. 0 ХЕТ-ТРИК.

И это только на Сантьяго БернаЛЕО. Если сюда и Камп Ноу добавить то Рюналде до Месси пешком до Китая.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий