Эпоха Месси и Роналду уходит. Изучаем, как они играли в очных встречах – так что лучше?
Время Криштиану Роналду и Лионеля Месси постепенно уходит, однако споры, кто из них лучше, не угаснут еще долгие годы. У обоих мешки великих рекордов, но как выглядит история очных встреч?
• голы: Месси – 22, Криштиану – 21;
• ассисты: Месси – 12, Криштиану – 1;
• победы: Месси – 16, Криштиану – 11;
• призы игроку матча: Месси – 13, Криштиану – 1.
Единственное достижение Роналду это когда его сравнивают с Месси:)
Роналду красивый)))
Месси: 22 матча. 15 голов. 9 ассистов. 1 ХЕТ-ТРИК.
Ранальду: 14 матчей. 5 голов. 0 ассистов. 0 ХЕТ-ТРИК.
И это только на Сантьяго БернаЛЕО. Если сюда и Камп Ноу добавить то Рюналде до Месси пешком до Китая.