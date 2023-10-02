Пост Пост Джорджины Родригес в социальной сети принес 1,3 млн долларов модному бренду

По данным Launchmetrics, один из постов Джорджины Родригес в социальных сетях принес люксовому бренду Vetements и Венецианскому кинофестивалю доход в размере 1,3 миллиона долларов.

Девушка Криштиану Роналду посетила красную дорожку премьеры фильма «Энея» в Венеции 5 сентября. Она была в образе героини Джулии Робертс из фильма «Красотка».

Красное драпированное платье с открытыми плечами и шлейфом до пола было создано брендом Vetements. 29-летняя девушка дополнила свой образ белыми оперными перчатками и роскошными колье от Pasquale Bruni.

8 сентября она поделилась серией изображений в своем посте в социальных сетях.

Пост собрал более 2,2 миллиона лайков, что, в свою очередь, принесло Vetements колоссальные 1,3 миллиона долларов. Родригес также заработала 1,2 миллиона долларов для L'Oreal на Каннском кинофестивале в начале этого года после того, как ее пост получил более 3 миллионов лайков.

Криштиану Роналду является самым популярным человеком в социальной сети: у него 607 миллионов подписчиков. Его влияние и популярность помогли Родригес добиться успеха в качестве инфлюенсера, сейчас у девушки почти 52 миллиона подписчиков на платформе.