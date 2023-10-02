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Пост Пост Джорджины Родригес в социальной сети принес 1,3 млн долларов модному бренду

Джорджина Родригес
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По данным Launchmetrics, один из постов Джорджины Родригес в социальных сетях принес люксовому бренду Vetements и Венецианскому кинофестивалю доход в размере 1,3 миллиона долларов.

Девушка Криштиану Роналду посетила красную дорожку премьеры фильма «Энея» в Венеции 5 сентября. Она была в образе героини Джулии Робертс из фильма «Красотка».

Красное драпированное платье с открытыми плечами и шлейфом до пола было создано брендом Vetements. 29-летняя девушка дополнила свой образ белыми оперными перчатками и роскошными колье от Pasquale Bruni.

8 сентября она поделилась серией изображений в своем посте в социальных сетях.

Пост собрал более 2,2 миллиона лайков, что, в свою очередь, принесло Vetements колоссальные 1,3 миллиона долларов. Родригес также заработала 1,2 миллиона долларов для L'Oreal на Каннском кинофестивале в начале этого года после того, как ее пост получил более 3 миллионов лайков.

Криштиану Роналду является самым популярным человеком в социальной сети: у него 607 миллионов подписчиков. Его влияние и популярность помогли Родригес добиться успеха в качестве инфлюенсера, сейчас у девушки почти 52 миллиона подписчиков на платформе.

6 комментариев

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_El Nino_
Ответ Oleg
Джулия Робертс икона, а это какая то несуразная версия. Мадам то ли недоджулия, то ли недомоника , которая Белуччи. Иконой ей не стать, слишком проста. Обычная цыганка да и пустая.
При всем уважении к мисс Робертс, но она именно что «на любителя» с ее угловатыми чертами лица. Джорджина же очень не плоха и действительно очень напоминает Белуччи.
+17
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Oleg
Джулия Робертс икона, а это какая то несуразная версия.
Мадам то ли недоджулия, то ли недомоника , которая Белуччи.
Иконой ей не стать, слишком проста.
Обычная цыганка да и пустая.
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Gringo85
Молодец какая! Ей очень много кто завидует разной завистью!
+3
-3
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Oleg
Ответ _El Nino_
При всем уважении к мисс Робертс, но она именно что «на любителя» с ее угловатыми чертами лица. Джорджина же очень не плоха и действительно очень напоминает Белуччи.
Ей до Моники никогда.
Итальянка красивая , эстетичная, женственная. Она дива.
А эта какая то плохая копия.
Цыганка - доярка из которой пытаются лепить диву.
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Oleg
Ответ Rad0
В любое время дня и ночи я бы выбрал Джулию со всеми её несовершенствами. Молодая она выглядела как девчонка с соседнего двора, а Джорджина выглядит слишком недостижимо для простых смертных, чем и отталкивает, при всём к ней уважении.
Я эту жоржину видел в жизни, в Мадриде.
Она абсолютно обычная, небольшого роста, бросается в глаза лишный вес.
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