👑 В 2020 году Пеле попросили назвать десять величайших футболистов. Ему пришлось расширить список, чтобы туда попало еще два игрока 🤔
«Король футбола» Пеле в 2020 году назвал список из 12 лучших футболистов всех времен.
Пожалуй, сложно найти более подходящего кандидата для подобного опроса.
«Очень сложный вопрос. Наверное, я назову больше десяти человек».
Первым игроком, которого назвал бразилец, стал Марадона, далее - Альфредо Ди Стефано.
Также в список попали: Трапаттони, Гарринча, Кройфф, Беккенбауэр, Карлос Альберто, Зидан, Роналдо и Иньеста.
Особенно ярко Пеле отметил Роналдо: «Вполне возможно, что это лучшая девятка всех времен. Он был потрясающий. Мощь, скорость, мастерство, все движения плавные. С тех пор я не видел этих сочетаний», - признался Пеле.
Тем не менее, легендарный бразилец не смог проигнорировать Месси и Роналду, поэтому список пришлось увеличить.
«Сегодня нам повезло, что есть такие игрока, Криштиану и Месси. Они невероятны», - заявил Пеле.
Месси, Пеле, Марадона
фанатики верблюда будут плакать 😢