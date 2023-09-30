👑 В 2020 году Пеле попросили назвать десять величайших футболистов. Ему пришлось расширить список, чтобы туда попало еще два игрока 🤔

«Король футбола» Пеле в 2020 году назвал список из 12 лучших футболистов всех времен.

Пожалуй, сложно найти более подходящего кандидата для подобного опроса.

«Очень сложный вопрос. Наверное, я назову больше десяти человек».

Первым игроком, которого назвал бразилец, стал Марадона, далее - Альфредо Ди Стефано.

Также в список попали: Трапаттони, Гарринча, Кройфф, Беккенбауэр, Карлос Альберто, Зидан, Роналдо и Иньеста.

Особенно ярко Пеле отметил Роналдо: «Вполне возможно, что это лучшая девятка всех времен. Он был потрясающий. Мощь, скорость, мастерство, все движения плавные. С тех пор я не видел этих сочетаний», - признался Пеле.

Тем не менее, легендарный бразилец не смог проигнорировать Месси и Роналду, поэтому список пришлось увеличить.

«Сегодня нам повезло, что есть такие игрока, Криштиану и Месси. Они невероятны», - заявил Пеле.