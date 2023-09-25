Гаспачо
Блог

📹Диего Лугано отпраздновал победу в Кубке Бразилии с фанатами «Сан-Паулу». Один из них украл у экс-игрока телефон, но уругваец сам остановил вора

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Диего Лугано Диего Лугано
лига 1 Франция лига 1 Франция
высшая лига Турция высшая лига Турция
Фенербахче Фенербахче
высшая лига Бразилия высшая лига Бразилия
Сан-Паулу Сан-Паулу
Футбол Футбол

К сожалению, хэппи-энда не случилось.

Экс-капитан сборной Уругвая Диего Лугано запомнит сегодняшний день надолго. Вчера «Сан-Паулу», в котором защитник играл на протяжении трех лет, а после окончания карьеры работал спортивным директором, выиграл Кубок Бразилии. В двухматчевом финале «трехцветные» обыграли «Фламенго» − 1:0 и 1:1.

На радостях Лугано, который сейчас находится без работы, решил отпраздновать трофей вместе с фанатами «Сан-Паулу». Знаменитого игрока окружила радостная толпа, но не у всех них были хорошие побуждения.

Хитрый вор смешался с болельщиками и смог умыкнуть из кармана игрока его телефон. Журналист Виктор Бони из Marca рассказал, что в его распоряжении оказалось видео, на котором видно, как Лугано выбегает из толпы и ловит мужчину. Это был как раз тот самый воришка.

Однако, к сожалению, эта история без хэппи-энда. В комментарии к Бони пришел его коллега из ESPN Brasil Матеус Суман. Он сказал, что по его информации, хоть Лугано и поймал нарушителя закона, но тот успел передать телефон кому-то другому.

Диего был не единственным, кто в той толпе расстался с личными вещами, но точно самым известным.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Да уж…Постыднейшая история.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий