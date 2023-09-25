К сожалению, хэппи-энда не случилось.

Экс-капитан сборной Уругвая Диего Лугано запомнит сегодняшний день надолго. Вчера «Сан-Паулу», в котором защитник играл на протяжении трех лет, а после окончания карьеры работал спортивным директором, выиграл Кубок Бразилии. В двухматчевом финале «трехцветные» обыграли «Фламенго» − 1:0 и 1:1.

На радостях Лугано, который сейчас находится без работы, решил отпраздновать трофей вместе с фанатами «Сан-Паулу». Знаменитого игрока окружила радостная толпа, но не у всех них были хорошие побуждения.

Хитрый вор смешался с болельщиками и смог умыкнуть из кармана игрока его телефон. Журналист Виктор Бони из Marca рассказал, что в его распоряжении оказалось видео, на котором видно, как Лугано выбегает из толпы и ловит мужчину. Это был как раз тот самый воришка.

Однако, к сожалению, эта история без хэппи-энда. В комментарии к Бони пришел его коллега из ESPN Brasil Матеус Суман. Он сказал, что по его информации, хоть Лугано и поймал нарушителя закона, но тот успел передать телефон кому-то другому.

Диего был не единственным, кто в той толпе расстался с личными вещами, но точно самым известным.